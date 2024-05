Se cumplen más de dos años del famoso puñetazo de Will Smith, que propinó al presentador de la gala de los Oscar, Chris Rock, tras una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, mujer del actor. La Academia le vetó durante diez años y desde 2022 el actor ha vivido retirado de las pantallas y sin mucho trabajo, como consecuencia de la repercusión negativa que le produjo el sonado incidente.

Will Smith explicó su exarcerbada reacción debido a «una mala gestión de sus emociones acentuada por la mala racha a nivel personal que estaba atravesando», según explicó en su momento en una entrevista con el presentador Trevor Noah. Ese mismo año siguió rodando la serie Pole to pole para National Geographic y la película Hacia la libertad, proyectos que ya tenía en marcha. Sin embargo, exceptuando esas producciones, desde entonces la carrera de Smith se vio seriamente afectada con la cancelación de contratos y la falta de ofertas.

Pasados ya dos años, el 2024 parece que se le presenta mejor al actor, pues prepara ya su vuelta a la gran pantalla con la nueva entrega de Bad Boys, una saga policial con toques cómicos, que ya lo catapultó a la fama en los años noventa. Con motivo de la promoción de la película, Will Smith se encuentra estos días en Madrid y este miércoles acudirá de invitado a 'El Hormiguero', en la que será su octava entrevista con Pablo Motos.

El famoso incidente de Will Smith en los Oscars

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022, el actor Will Smith protagonizó un incidente que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de los Oscars. Mientras el comediante Chris Rock presentaba el premio al Mejor Documental, hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, comparándola con el personaje de G.I. Jane. Jada sufre de alopecia, una condición que causa la pérdida de cabello, y no encontró graciosa la broma. Su incomodidad fue evidente y, en respuesta, Will Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y abofeteó a Chris Rock, diciéndole enfáticamente que no mencionara el nombre de su esposa. El momento, transmitido en vivo, dejó atónitos a los presentes y a millones de televidentes alrededor del mundo.

WILL SMITH LE METIÓ UNA PIÑA EN VIVO A CHRIS ROCK POR BARDEAR A SU ESPOSA EN LOS #Oscars. pic.twitter.com/FIQcisdb6i — David Fernández (@eldeibik) March 28, 2022

El impacto del incidente no terminó ahí. Minutos después, Will Smith ganó el Oscar al Mejor Actor por su interpretación en King Richard. En su discurso de aceptación, visiblemente emocionado y con lágrimas, se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados, aunque no mencionó a Chris Rock directamente. El acto de violencia desencadenó una ola de reacciones en las redes sociales y en la industria del entretenimiento, con opiniones divididas sobre la gravedad del acto y la broma de Rock. Posteriormente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado condenando la acción de Smith y anunció una revisión formal del incidente. Smith también emitió una disculpa pública a Rock y a la Academia, y renunció a su membresía en la organización mientras se enfrentaba a posibles sanciones.