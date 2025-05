Koldo Royo se lleva a Supervivientes cuatro ensaimadas de Mallorca

Este domingo por la noche, Koldo Royo, tiene previsto estar en directo en Supervivientes, presentado por Sandra Barneda, tras completar su experiencia en el reallity en el que ha superado todas las expectativas. El popular chef, que contra todo pronóstico ha competido hasta la pasada semana, ha querido tener un detalles con sus compañeros de plató en el programa que se emite este domingo, aunque a buen seguro los concursantes habrían agradecido aún más disfrutar de las delicias de la gastronomía mallorquina entre tantas penurias en la Isla.

Pocos pensábamos que Koldo Royo iba a estar tanto tiempo en Supervivientes teniendo en cuenta la dureza del programa… Y también la edad que tiene, puesto que ha sido el más mayor de todos los concursantes.

Sin embargo, ahí ha estado, no solo resistiendo el día a día, a veces sin fuego para hacer comida, ganando pruebas y haciendo que su equipo las ganara y… Pues que también ha sido polémico, sin querer serlo. Y es que en Supervivientes haces cosas que a veces crees que no puedes hacer, o sin hacerlas, con tal de buscar una justificación para nominarte, los rivales hacen creer que las has hecho.

Pues bien, Koldo Royo, que volaba a Madrid a las seis de la tarde, se ha pasado antes por la Pastelería de Ángel para recoger cuatro ensaimadas de crema que había encargado para deleitar a los contertulios del debate en el que será uno de los protagonistas por su reciente experiencia en una edición de Supervivientes que sigue generando una notable expectación.