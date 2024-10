Ángela Agudo, la joven valenciana que se encuentra en coma ingresada en Tailandia se encuentra en estado crítico, tal y como ha señalado su familia a varios medios de comunicación. Ángela tuvo un grave accidente de moto durante un viaje con su novio al país asiático y actualmente, permanece en la UCI de un hospital en estado crítico, con gastos de unos 5.000 euros diarios, según han apuntado varios familiares.

Su hermano Diego y su prima Mariam hablaron este martes para el programa ‘Vamos a Ver’ de Telecinco y señalaron que lo que más necesitan en estos momentos es el avión medicalizado para poder traer a Ángela a España. «Necesitamos cubrir sus gastos mientras ella está hospitalizada allí. Pero sobre todo hace falta el avión, que es imprescindible».

Por otra parte, informaron de su estado actual, que sigue siendo crítico. «Está en la UCI, inconsciente, con respiración asistida, pero hasta que no baje la inflamación en el cerebro no sabemos cuál es la gravedad del asunto». En cuanto a la ayuda de la embajada española en Tailandia, sus familiares indicaron que «hay muchos casos y que no pueden encargarse de esto tan rápido, pero nosotros no tenemos mucho tiempo; necesitamos ese avión para que mi hermana pueda venir».

Este miércoles, su hermano Diego ha indicado a EFE que la joven será sometida a una traqueotomía para ver si puede respirar por sí misma y, si evoluciona favorablemente, podría volar para volver a España en un par de semanas. Además, ha explicado que la embajadora de España en Tailandia, Ana María Prieto, se ha reunido allí con sus padres «para hablar de poder trasladarla» y les ha dicho que todos los papeles necesarios ya están en el Ministerio de Exteriores «para ver cómo está el tema de tener un avión».