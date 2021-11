Webcams

Port de Maó Ciutadella de Menorca Santa Maria Vistas Palma - playa de Cala Major - Nixe Palma - Catedral Consell Es Camp de Mar Portocolom Llotja Son Vida Palma - Casco antiguo Inca Son Bugadelles - Santa Ponça Playa de Muro - Panorama Santa Maria Ajuntament Algaida Paguera - Playa 5 Alaró Sa Marina Puravida - Alcúdia Port d'Andratx Can Pastilla - Bonaona Son Serra de Marina Colònia de Sant Pere Port de Sóller Palma - Paseo Mallorca Can Pastilla - Miraflores Cala Rajada Palma - Cruceros Can Pastilla - Panorama