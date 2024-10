El boom de usuarios que están experimentando las líneas de autobús de Menorca desde que se implantó la gratuidad del transporte público en la Isla, en septiembre de 2022, podría verse frenado si no se prorrogan las actuales ayudas del Gobierno central, entre las que se contempla la gratuidad del transporte en Balears y Canarias, y que finalizan el próximo 31 de diciembre, sin que de momento se haya concretado desde el Ministerio de Transportes si los abonos se eliminarán de forma generalizada o se mantendrá algún tipo de descuento para algún segmento de la población.

El Ministerio tampoco ha precisado si Balears seguirá teniendo un tratamiento diferenciado, y desde el Govern y el Consell tampoco se han comprometido a asumir su financiación con fondos propios, aunque en 2023 el actual equipo de gobierno del Consell no se mostró favorable a seguir sufragando esta medida si no se podría contar con los fondos del Ministerio. «En estos momentos todavía no hay nada decidido, porque también dependerá de lo que haga el Gobierno», señala el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado.

Esta incertidumbre contrasta con los últimos datos del Consell sobre el número de pasajeros de las líneas de bus de la Isla, que constatan que durante los meses de agosto y septiembre ha seguido creciendo el número de pasajeros, hasta situarse un 12 por ciento por encima de los ocho primeros meses de 2023, y a pesar de que todavía no se han contabilizado todas las líneas.

Aumento de pasajeros

Hasta el mes de septiembre, el número de usuarios de los autobuses de la Isla se situó en los 2.976.279 pasajeros, muy por encima de los 2.653.534 usuarios que se habían registrado hasta el mismo mes de 2023. En agosto los usuarios fueron 484.643 y en septiembre 425.939.

Cabe recordar que 2023 terminó con 3,4 millones de usuarios, un 30 por ciento más que en 2022, que sumó 2,6 millones de pasajeros, unos 300.000 más que los 2,3 millones que se habían registrado en 2019, el último año prepandemia.

Si se observan los datos de este año, también llama la atención el hecho de que los principales aumentos de usuarios tuvieron lugar en los meses de la temporada baja. En el mes de abril, por ejemplo, los 235.111 pasajeros registrados supusieron un aumento del 37 por ciento respecto al mismo mes del 2023, cuando el total de usuarios fue de 171.488. En enero el aumento de usuarios fue del 28,4 por ciento y en febrero del 34 por ciento. En cambio, los aumentos de agosto y septiembre se sitúan entre el 6 y el 7 por ciento.