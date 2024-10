Dijous, Los Claveles tancarà per sempre les seves portes. Serà l’adéu d’un forn històric de Ferreries i de Menorca, que culmina una trajectòria de 72 anys, de dedicació i passió per un ofici i per oferir als seus clients allò que millor saben fer.

Primer, al carrer Sant Joan des de 1952 i, d’ençà de 1966, a l’obrador del carrer Verge del Toro, a Los Claveles han sabut mantenir l’esperit emprenedor que inculcaren els iniciadors d’aquest negoci familiar, Miquel Pons Coll, en ‘Xedo’, i Genoveva Allès Gonyalons, i que continuaren els seus fills, Eulàlia, José, Xisco, Clara, Miquel, Germán, Vita i Gemma, i bona part de la família.

La clausura de Los Claveles serà motiu d’una festa, divendres, des de les 19 hores, davant la botiga.| GEMMA ANDREU

Dècada final

La darrera etapa de Los Claveles va començar el 2013, quan, després de la forta crisi de 2008 que va obligar la família a tancar la nau del polígon industrial, dues filles, na Clara i na Vita, i l’home d’aquesta darrera, n’Andrés Pulido, van agafar les regnes del negoci, per intentar reflotar el forn. «Ha estat una sorpresa», confessa na Clara. «Teníem por que no anés bé, i els primers mesos no cobràvem», afegeix na Vita. «Però prest —continua dient na Clara— vam haver d’agafar una filla meva de dependenta, n’Aina», i després dos nebots, en Juan i na Vanessa.

També un altre germà seu, en Xisco, va fer feina amb elles. «Ho hem fet amb molta estima» i ho van aconseguir. «Ho vam alçar» i sense adonar-se’n «han estat onze anys ben bons, fent feina junts», amb un equip de set persones.

Però el temps passa. Na Clara, amb 68 anys, «estic jubilada, i n’Andrés i na Vita també es jubilaran». Al principi «no volíem que el forn tanqués», però després d’analitzar-ho, van veure que no era possible continuar. Diu na Clara que «tenim sentiments enfrontats, ens fa mal de panxa, fa pena tancar un negoci que va bé, però no creim que sortís bé mantenir-lo obert amb una altra gent, no sortirien els nombres, noltros no miram el rellotge».

N’Andrés Pulido i na VIta fan aquests dies les darreres pastes, que n’Aina serveix a la botiga. | GEMMA ANDREU

Comparteix la reflexió na Vita, que s’ha mantingut en el negoci «des de la infància». I «ha anat molt bé, m’he pogut dedicar a allò que m’agrada, la pastisseria, m’he format i sóc mestra artesana» i va heretar l’esperit emprenedor de la seva mare. «Ella va prendre la iniciativa de fer dulces, imperials, suïssos, i després m’hi vaig posar jo».

Aquests dies, a l’obrador del soterrani tot són pensaments. «Avui, mentre feia feina, m’he adonat que, de dulces de cafè, ja no en faré més», diu nostàlgica na Vita, i na Clara assegura que «per una altra banda, és una alegria, han estat molts anys de feina, vam néixer dins la farina i, no hi morirem, però gairebé», diu rient.

Una festa, un agraïment

La clausura de Los Claveles serà motiu d’una festa, divendres, des de les 19 hores, davant la botiga. L’Ajuntament de Ferreries tancarà el carrer i la família instal·larà taules, per a compartir les seves especialitats, per darrera vegada amb vesins i clients. Hi haurà música i les veus de la coral de Cas Jubilats, projectaran un vídeo i hi haurà fotos sobre la història de Los Claveles. «És una festa, per agrair als nostres clients la confiança i que ens hagin alimentat durant tants anys», conclouen satisfetes les germanes.