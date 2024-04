Los Claveles, l’emblemàtic forn de Ferreries, tancarà la pròxima tardor una història de set dècades, la que van iniciar, el 1952, els seus fundadors, el jove matrimoni format per Miquel Pons Coll, en ‘Xedo’, i na Genoveva Allès Gonyalons.

Encara queden uns mesos perquè Los Claveles tanqui les seves portes, però a Ferreries ja es respira un aire malenconiós. Perquè és un dels negocis familiars més estimats, amb 72 anys d’història, des que en Miquel ‘Xedo’ i na Genoveva van decidir deixar el lloc de Son Mercer de Baix i la vida pagesa, i començar a poble un nou camí. Amb préstecs de familiars i vesins van comprar el forn del carrer Sant Joan, que era d’un germà d’en Miquel, que es volia traslladar a Maó.

Sense saber-ho, era l’inici d’un negoci que va veure néixer nou fills del matrimoni, Eulàlia, José, Xec, Clara, Miquel, Germán, Vita, Gemma i Pablo, que va morir amb només sis mesos.

Organització

En aquella casa, a dalt hi havia les habitacions i a baix el despatx per vendre el pa, la pastera, la cuina i el forn de pedra, que funcionava amb la rama que descarregava un carro o un camió a l’escala del carrer de la Pau.

El forn duia feina i la parella va tenir el suport de vesines del carrer, que ajudaven amb els fills. En Miquel feia pa tot el vespre i, a vegades, encara hi afegia feina fent bijuteria a casa. La seva dona també s’aixecava ben prest i n’Eulàlia se’n cuidava dels germans.

En aquella època, al forn feien coques blanques, pa de barra, cocs, pa de beca, croissants i cocs amb sucre. A Ferreries hi havia tres forns més, Can Marc, Can Pedro i Can Tomeu.

Pel negoci familiar han passat fills, néts i nebots de la parella. | FAMÍLIA PONS ALLÈS

En creixement

El mal estat de la casa i la visió de futur de la parella els va empènyer a comprar un solar al carrer Verge del Toro, per on començava a créixer el poble. Allà van aixecar una casa, amb obrador al soterrani. El 17 de febrer de 1966 inauguraren el forn, amb el nom de Los Claveles, per la passió musical d’en Miquel i el seu gust per la sarsuela que es titula així.

Amb més espai, van començar a ampliar el catàleg de productes, panets de viena, pastes, galetes de bicarbonat, rissats, ensaïmades, coques de brossat, panets amb crema, galetes toves. I més endavant, na Genoveva va introduir les merengues i els dolços. Los Claveles va ser la primera botiga de llaminadures de Ferreries, i no hi faltaven ni els gelats, ni altres productes per cuinar. I hi estava implicada tota la família, fills, néts, nebots del matrimoni. Tots, en un moment o altre, han fet feina allà.

D'ençà de 1952, la família de Miquel 'Xedo' Pons Coll i Genoveva Allès han sabut impulsar un negoci emblemàtic a Ferreries. | FAMÍLIA PONS ALLÈS

El negoci va seguir creixent, primer, amb una nau al polígon industrial, el 1988, amb més forns i més capacitat de producció. I van arribar a tenir botigues pròpies, as Mercadal, Maó i Es Castell, i van gestionar diversos bars. Van diversificar encara més, comprant La Tropical, per afegir xocolates, torrons, melmelades i caramels a la seva oferta de productes.

La crisi de 2008 va afectar el negoci, tant, que el 2012 Los Claveles va haver de tancar. Tanmateix, dues de les filles dels fundadors, na Clara i na Vita, i n’Andrés, l’home de la darrera, van crear una nova empresa per agafar el relleu, tornant als orígens, a l’antic obrador del soterrani. Amb la botiga, que resta oberta fins al dia d’avui i que, per falta de relleu generacional, després de l’estiu tancarà les seves portes.