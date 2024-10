Avui es celebra la víspera de les Verges, amb bunyols, magranes i codonys. Les cases de les fadrines són el punt de trobada durant la vigília de la festa, que és demà, dedicada a Santa Úrsula i les donzelles festejadisses. Elles, en agraïment, conviden els sonadors a menjar els bunyols, ensucrats o banyats amb mel i un poc de mistela. La glosa és tota una sentència: «Diuen que per anar pel món, | s’ha de tenir molta testa, | quantes n’hi ha que fan festa, | per les Verges i no ho són»?

Per Sant Crispí, la calor arriba a la fi. La lluna, dijous dia 24 entrarà en el quart minvant a les 10 hores i 3 minuts a Lleó. Cel tapat i variable. Amb la calor d’aquests dies bonancencs d’octubre, estiuet rere estiuet, es pot constatar enguany que la tardor no es decideix a imposar-se. S’apropa Sant Crispí, divendres dia 25, patró dels sabaters i, meteorològicament parlant, anunciarà algun canvi. Aquest temps no pot durar massa. A poc a poc, hauran d’arribar les primeres fredors, indici del començament de la recta que ens conduirà cap a l’hivern. Prest farem porquejades i esperem que el temps refresqui aviat. A l’octubre arriben els estornells.

Per Sant Evarist, dia plujós, dia trist. La setmana ens durà, dissabte, a Sant Evarist. Diumenge que ve, en aquestes hores, ja haurem canviat l’hora. Encara marxen les aus estiuenques i comencen a arribar les hivernenques. A la garriga l’arbocera té en aquest temps flor i fruit a la vegada. Es poden recol·lectar raves, julivert, pomes, peres, codonys i nesples. En el minvant, farem clots dels arbres per a trasplantar a la primavera.

Qui té temps, i el temps espera, perd el temps. Al camp no poden treballar fins tant tard. Hem entrat en els dies de l’any en els quals els agricultors tenen molta feina i no hi ha temps per perdre. La darrera setmana d’octubre obrirà de ple la tardor. Al jardí se sembren les tulipes, les cebes de francesilla o altres flors de ceba, deixant-les en remull unes quantes hores abans de la plantació. Podreu collir atzeroles, avellanes i olives. Els ramats d’ovelles i cabres es reduiran als exemplars més joves i als reproductors. A uns i altres donarem la millor alimentació possible.