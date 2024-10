El Teatre Ukalari Calós vivió el sábado una noche muy especial con el homenaje que Brothers in Band rindió al mítico grupo Dire Straits. En un concierto que se prolongó durante más de dos horas, las 600 personas que llenaron el teatro, difrutaron de las mejores composiciones de la banda de rock británica.

El sonido limpio y cristalino de «Down to the Waterline», el antológico «Money For Nothing», pasando por clásicos como «Sultans of Swing», «Telegraph Road», «Romeo & Juliet», «Tunnel of Love» o «Lady Writer», y revisitando joyas como «News», «Why Worry», «One World», «It Never Rains». Parte del público terminó de pie, bailando y aplaudiendo a un banda que mostró una gran calidad en un concierto que forma parte de una gira europea.

La iluminación y el sonido excelente de los equipos dee Acustic Menorca permitieron que la experiencia fuera muy buen valorada por el público.

Brothers in Band interpretó los grandes éxitos de Dire Straits.

La velada más internacional

El Teatre de Ciutadella, que gestiona Ukalari Events, posiblemente haya vivido su velada más internacional. El concierto atrajo a público local, pero especialmente a residentes británicos y turistas de diferentes nacionalidades, que a menudo buscan en Menorca propuestas culturales como esta.

Brothers in Band han conseguido muy buenas críticas de sus actuaciones en varios países europeos. El homenaje es un éxito ya que el repertorio de Dire Straits forma parte de la memoria colectiva en todo el mundo.

El teatro de Calós se llenó el sábado con 600 personas.

Algunos comentarios destacaban la calidad de la interpretación del «hermano» de Mark Knopfler, el fundador del grupo de rock, por su espectacular forma de tocar la guitarra, no solo por la velocidad con la que mueve los dedos, sino por «su poarticular forma de tocar y expresar sentimientos y emociones a través de su guitarra». Angelo Fumarola estuvo acompañado por un grupo de músicos muy solvente, que le permite una gran fidelidad a Dire Straits en este concierto de homenaje, que abarca des de los inicios del grupo en 1977 hasta que se disolvió a principios de los 90.