Los ciberataques han aumentado de forma constante con los ‘phising’ a través de SMS o de correo electrónico como las formas más frecuentes. El otro timo en boga, el ‘man in the middle’, más frecuente en empresas, pasa por suplantar el número de cuenta al que se facturan pagos para desviar los fondos. Como prevención, las entidades han multiplicado en los últimos meses el número de avisos y alertas para intentar que sus clientes no caigan en estafas y, a la vez, los delicuentes cada vez refinan más los cebos.