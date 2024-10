«Hem caigut i he tancat els ulls», amb la direcció, coreografia i interpretació d’Alejandro Fuster Guillén, va guanyar el dissabte la final del Certamen de Dansa Contemporània, del programa cultural Art Jove, organitzat per l’Institut Balear de la Joventut depenent de la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern balear. El guanyador va rebre un premi en metàl·lic de 3.000 euros i altres 2.000 euros en concepte de pagament per actuar a Fira B! i al Festival Palma amb la Dansa de l’any 2025.

Alejandro Fuster i el seu «Hem caigut i he tancat els ulls» es va imposar a les altres dues propostes finalistes que es van classificar després d’una disputada semifinal el passat mes de juny a l’auditori de Sa Màniga de Cala Millor, al municipi de Sant Llorenç des Cardessar: «Reflex», de la directora i coreògrafa Laura Llodrà amb les intèrprets Lucia Bauzá i Ainhoa Miranda, de la companyia Status Colectivo i, per altra banda, «[.cadena . perpètua.]», amb la direcció, coreografia i interpretació d’Enea Binaghi, de la companyia Nudus. Els altres dos participants es van repartir 3.000 euros a criteri del jurat del certamen. Un moment de l'actuació d'Alejandro Fuster, guanyador del certamen. La primera actuació va ser «Reflex» per la companyia Status Colectivo, en què es posa al públic davant del mirall, on la batalla entre la nostra imatge i la identitat real de cada un ens fa qüestionar si vivim per a noltros o per al reflex que mostram al món. La segona peça interpretada dalt de l’escenari va ser «Hem caigut i he tancat els ulls», en què, segons Alejandro Fuster, es mostra un dia de platja o una vida ocupada, un somni insuportable o un malson agradable, fins que no ens ofeguin continuarem gaudint. La tercera proposta va ser «[.cadena . perpètua.]» en que la companyia Nudus parla d’un broker consumit per la monotonia descobreix el significat de la llibertat, però a costa de pagar un preu. El jurat va estar presidit per Nieves Portas, directora del Teatre Principal de Maó, i format per Elisenda Farré, cap de Cultura de l’Institut d’Estudis Baleàrics, la coreògrafa i ballarina Catalina Carrasco i el coreògraf Héctor Ferrer.