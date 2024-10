El curtmetratge «Característica nocturna», de Claudia Barthelemy, va guanyar el dissabte vespre el Premi Biosfera en el marc del Menorca Doc Fest que es va celebrar a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís. Al curtmetratge guanyador, l’autora acompanya son pare, un dels últims faroners de l’Illa, i els seus companys durant els darrers dies abans de jubilar-se per retratar la memòria de l’ofici i les vivències compartides durant anys.

«Característica nocturna», de Claudia Barthelemy, es va projectar durant la vetllada del dissabte juntament amb els altres dos, «Calma chicha», d’Arnau Cloquells, i «Souvenir» de Macià Florit Campins, essent elegit el primer d’ells per votació del públic al final de la sessió.

A «Calma chicha», el protagonista cerca el moment perfecte per surfejar una misteriosa onada allunyada de la massificació turística i descobreix una petita comunitat de surfistes que està molt connectada a la seva illa. I «Souvenir» tracta de la resistència d’alguns souvenirs a abandonar el seu lloc quan qualsevol persona es vol endur un record del lloc que visita. Els curtmetratges estan en diferents fases del procés de producció que van iniciar el passat juny amb la residència artística a Casa d’Artistes, des Mercadal.

Beca de creació

Aquest any, el certamen de curtmetratges del Premi Biosfera s’ha convertit en una beca de creació documental i compte amb el suport econòmic de Menorca Film Commission i Fundació Foment del Turisme de Menorca en concepte d’ajuda a la producció per un import de 3.500 euros. La beca també ha inclòs una residència d’escriptura de guió a Casa d’Artistes, des Mercadal, amb la mentoria de Laia Manresa per acompanyar els processos de creació i producció.