La patera en la que viajaban catorce personas, once de las cuales se hallan desaparecidas, y que realizaba la ruta entre Argelia y Balears, fue remolcada por Salvamento Marítimo hace unos días hasta el puerto de Maó, donde permanece precintada por la Guardia Civil, que en estos momentos está investigando lo ocurrido.

Se trata de una embarcación de pequeñas dimensiones con un motor fueraborda, que se encuentra inmovilizada en un pantalán de Cala Figuera.

Tres supervivientes

La patera fue descubierta el viernes 11 de octubre por un velero de bandera francesa a unas 100 millas al este de Palma, entre Menorca y Cerdeña. Tras comprobar que en ella había tres personas, los tripulantes los rescataron y dieron aviso a los servicios de emergencias franceses, que a su vez pidieron la colaboración de Salvamento Marítimo.

En ese momento, un helicóptero partió de Palma hacia la zona donde se encontraba el velero, evacuando a los tres náufragos hasta el hospital de Son Espases. Resultaron ser dos menores de 15 años y un joven de 21 años que presentaban síntomas de deshidratación.

Según el relato de los supervivientes, en la barcaza viajaban otras 11 personas que habían muerto durante el trayecto. También explicaron que zarparon hacia el 20 de septiembre desde la costa argelina, con la intención de llegar a las costas de Balears, aunque su destino no está claro. Sin embargo, los investigadores consideran que podrían haberse dirigido hacia Formentera, donde en las últimas semanas se han localizado diversas embarcaciones de este tipo.

Durante el trayecto, once de los migrantes se habrían caído al agua y habrían muerto ahogados, siempre según el relato de los jóvenes, quedando la embarcación a la deriva, y permaneciendo los tres supervivientes sin agua ni víveres hasta que fueron encontrados por el velero francés. El operativo para localizar a los desaparecidos no dio resultados y todavía no se ha podido localizar a ninguno de los náufragos.