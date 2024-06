El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que la Comunidad de Madrid es la «sede social» de la «máquina del fango» y ha cargado especialmente contra el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por ir «anunciando lo que van a hacer los jueces». En una entrevista en TVE, preguntado por los malos resultados que ha obtenido el PSOE en la Comunidad de Madrid y en Andalucía en las últimas elecciones, entre ellas las europeas del pasado domingo, Sánchez ha reconocido que tienen «asignaturas pendientes en determinados territorios» que no ha dado tiempo a abordar, y a continuación ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid. «La máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española», ha afirmado.

En concreto, ha criticado al director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al acusarlo de «ir anunciando, semanas antes, lo que van a hacer los jueces» por ejemplo en la causa abierta contra su esposa y contra su hermano, y ahora «se ha atrevido a decir que va a ir para alante la denuncia contra la Fiscalía General del Estado» por revelar detalles del caso de la pareja de la presidenta madrileña. «Merece una reflexión, primero denunciarlo, ponerlo encima de la mesa y que el Congreso asuma su responsabilidad junto con el Gobierno de impulsar una profunda regeneración democrática», ha añadido.

Por otro lado, ha dicho que está tranquilo por los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, aunque ha señalado que lo lamenta por su familia, por «el coste que tienen que asumir» cuando «son profesionales honestos». No obstante, se ha mostrado confiado en que «el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones pondrá las cosas en su sitio», y ha considerado que acertó con las dos cartas que dirigió a la ciudadanía para hablar de la situación de su esposa. «Muchas veces se me ha criticado porque soy hierático, de piedra, no tengo sentimientos y tengo una imagen robotizada. Ahora el líder de la oposición dice que todo lo que hago es lacrimógeno. Tengo mis sentimientos, hay un punto de indignidad en lo que está pasando y soy consciente de por qué estoy sufriendo este ataque, hay determinados poderes que no quieren un gobierno de coalición progresista», ha declarado.

Pedro Sánchez: "A mi juicio, la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid. Es un problema para la política española"#LHPedroSánchezhttps://t.co/GXJEXsaXHM pic.twitter.com/jkiX9To6Fx — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 12, 2024

El presidente del Gobierno ha garantizado este miércoles que la renuncia de Yolanda Díaz a seguir coordinando Sumar no afecta al Gobierno de coalición ni a su agenda de progreso y ha expresado «absoluto respeto» a lo que decidan las formaciones integradas en el partido de la vicepresidenta segunda. Sánchez ha destacado que aprecia política y personalmente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ha pedido, como socio de gobierno de Sumar, que acierten en su nueva organización. Ha subrayado la necesidad de tener «una izquierda a la izquierda del PSOE» lo suficientemente fuerte para que cuando en 2027 lleguen las elecciones generales, autonómicas y municipales sean capaces de hacer frente a la derecha de «tres hidras», el PP, Vox y Se Acabó La Fiesta (SALF) del agitador político Luis 'Alvise' Pérez.

Sánchez ha contrastado la forma de hacer política de la derecha con la de la izquierda y ha apuntado al PP, que, según ha incidido, no ha vuelto a tener un congreso desde la marcha de Pablo Casado y su presidente ha traspasado «todos los límites de mandato». Por contra, ha resaltado, en la izquierda son «democráticos» y tienen una forma de debatir «muy distinta, transparente y abierta». «Es el ADN de la izquierda», ha subrayado. Preguntado por cuándo dejará el Gobierno la vicepresidenta tercera y candidata electa del Parlamento Europeo, Teresa Ribera, ha señalado que cuando haya un acuerdo en Bruselas para la formación de la Comisión Europea. Ha admitido que ya tiene una «ligera idea» de quién sustituirá a Ribera en el Consejo de Ministros y ha subrayado que será una «crisis puntual». Y es que, según ha dicho, está «satisfecho» con su Gobierno, que ha descrito como «sólido, muy comprometido, con capacidad de diálogo y negociación con el resto de fuerzas políticas y, sobre todo, con una agenda».