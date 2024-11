Las víctimas mortales por el paso de la DANA en España continúan en aumento. Sin embargo, entre tanta desgracia todavía hay esperanza y mucha solidaridad. Muchos se vieron sorprendidos por este fuerte temporal, por lo quedaron a merced de las fuertes lluvias, atrapados ante la gran cantidad de agua que les abordó. Y otros, testigos de lo que ocurría, realizaron algunos rescates que en las redes han sido vistos como auténticos actos heroicos.

Uno de los casos que más impactó fue el de una mujer que fue arrastrada por la riada. Decenas de vecinos del municipio valenciano de Cantarroja no dudaron en intentar socorrerla, por lo que desde las ventanas le tiraron varias sábanas para que ésta pudiera agarrarse y salir del agua. El vídeo de este angustioso momento se convirtió rápidamente en viral y muchos creían que la mujer no había logrado sobrevivir. Afortunadamente, esta historia ha tenido un final feliz. La hermana de la afectada ha señalado en Antena 3 que ha logrado sobrevivir pese a lo que se ha visto en las imágenes, donde el agua le cubría hasta la cabeza. «Apareció un brazo y fue cuando un hombre la rescató. Espero algún día conocer a ese hombre, porque le salvó la vida a mi hermana, si no hubiese sido por él, ahora mismo no lo estaría contando», ha afirmado María.

La mujer del video viral de la inundación en Valencia ha sobrevivido y su hermana ha salido a agradecer al hombre que le salvó la vida pic.twitter.com/BkujcU5kAN — ceciarmy (@ceciarmy) October 30, 2024

Por otra parte, ha confirmado que la afectada se encuentra bien aunque todavía sigue conmocionada por todo lo que ha sucedido. «Perdió el móvil, las llaves... y lo poco que he que podido hablar con ella, me ha dicho: 'Sentí que me iba a morir en ese momento'», ha indicado a Y ahora Sonsóles.

Rescatan con helicóptero a un bebé de un año y a su madre en una casa aislada de Riola, en Valencia 👉 https://t.co/EmA05ygpX6 pic.twitter.com/P7uVKvLk5X — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) October 31, 2024

Otro de los rescates que ha emocionado a muchos es el de una mujer y su hijo de sólo 1 año. Varios miembros del cuerpo de Bomberos de Alicante lograron salvar la vida de un bebé y de su madre en una vivienda aislada del municipio valenciano de Riola. Para realizar este salvamento, tuvo que acudir el equipo de rescate aéreo. En las imágenes que han compartido el propio cuerpo de bomberos, se puede ver tanto a la madre y a su hijo siendo evacuados con una cuerda de su casa.