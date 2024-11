La consellera de Innovación y presidenta de Feria Valencia, Nuria Montes, ha pedido perdón por la falta de empatía y de sensibilidad de las palabras que ha pronunciado en el recinto que custodia los primeros cuerpos de las personas fallecidas por la DANA.

«Os quiero pedir perdón a todos si me he manifestado de una manera que no era mi intención hacerlo así», ha afirmado en un mensaje en vídeo remitido esta tarde después de las declaraciones realizadas en Feria Valencia, donde se trasladan los cuerpos de las víctimas de la DANA tras practicarles las autopsias y ser identificados, y desde aquí serán entregados a las funerarias para que sus familiares se hagan cargo de ellos.