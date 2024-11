El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de «sacar tajada política de la tragedia» de Valencia y ha cargado contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Tengo la sensación de que la vicepresidenta tercera está más preocupada de ser comisaria europea y lograr los apoyos necesarios para lograrlo que de atender a sus responsabilidades», ha reprochado.

En declaraciones a los medios en un acto de los populares en Ferrol, Tellado ha querido «poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat», pero ha lamentado que ha estado «muy sola» y «abandonada» por parte del Gobierno de España. «Mucho se ha hablado de la agenda del presidente de la Generalitat, cuando quien estaba sentado en el Cecopi era el Gobierno autonómico y el Gobierno de España estaba muy lejos: Sánchez en la India, Teresa Ribera en Bruselas y París, y el secretario de Estado de Medio Ambiente en Colombia», ha criticado.

En este contexto, Tellado ha reivindicado que ahora hace falta «unidad», algo para lo que, ha añadido, el PP en el Congreso apoyará «todas las acciones del Gobierno para apoyar a las víctimas d esta tragedia». «El Gobierno sabe que tiene nuestros votos para los decretos de ayuda para las víctimas», ha insistido antes de lamentar que el primer real decreto «ronda los 10.000 millones de euros, pero 5.000 de ayudas y 5.000 de créditos».

Sobre esta cuestión, el portavoz popular ha reiterado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que «ayudar con más medios y no dando créditos», sino «dando un apoyo firme y real a las personas que en este momento lo están pasando mal». Asimismo, Miguel Tellado ha recordado lo que sucedió en el Congreso el 30 de octubre cuando el PP pidió «la paralización del pleno para que el Gobierno fuese a trabajar a sus despachos» y la atención se «centrase» en lo que sucedía en Valencia.

«Lamentablemente», ha criticado, «el PSOE antepuso sus intereses por encima de cualquier otra cuestión». En este sentido, ha censurado que el PSOE «lo que quería era la toma de control del Consejo de Administración de RTVE» y «nombrar por la puerta de atrás a 11 representantes del PSOE y sus socios». «Mientras se vivía esta catástrofe, el principal interés del Gobierno era lograr el apoyo para aprobar los Presupuestos y sacar tajada política de la tragedia o veíamos a un PSOE que gestionaba por la puerta de atrás una moción de censura en uno de los ayuntamientos afectados por la DANA», ha expuesto.

Por otra parte, en su intervención ante los medios, Tellado ha cargado contra la vicepresidenta tercera, ya que considera que «está más preocupada de ser comisaria europea y lograr los apoyos necesarios que de atender a sus responsabilidades». Así, ha relatado que en la agenda de la ministra en los últimos meses «no ha acudido al Congreso a la mitad de las sesiones de control».

«Vive en la huída permanente, más preocupada de sus propios interés que de la gestión de las competencias que le son propias y creemos que no ha estado a la altura en esta crisis», ha aseverado. Para el portavoz del PP, la vicepresidenta ha estado «esquiva, huída y desaparecida» durante nueve días y este viernes «ha reaparecido para dar una rueda de prensa para conceder una entrevista». «Creo que no es de recibo», ha manifestado.

A estas críticas, Tellado ha trasladado que la próxima semana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá ante las Cortes valencianas para «dar cuenta de la gestión de su gobierno frente a esta catástrofe», mientras que Pedro Sánchez y Teresa Ribera «no harán lo mismo». «Pedro Sánchez se va a Azerbaiyán a una cumbre del clima, vaya paradoja, para evitar el control parlamentario y no tener que dar cuenta de su no gestión con respecto a esta catástrofe; y la señora Teresa Ribera hará lo mismo, tampoco estará en el Congreso para explicar su no gestión al frente del Ministerio. Está mas ocupada de sus ambiciones que de sus competencias», ha insistido.

Por estos motivos, Tellado ha valorado que Teresa Ribera «no debería ser comisaria europea» porque, en su opinión, «ha demostrado a lo largo de los últimos 10 días no estar a la altura del cargo que venía ocupando y ha demostrado no estar a la altura del cargo al que aspira». Cuestionado sobre si Carlos Mazón ha estado a la altura, Tellado ha subrayado que «no es el momento de analizar las responsabilidades políticas», ya que todavía se está gestionando «la salida de esta catástrofe», por lo que ha indicado que «es el momento de trabajar juntos y unidos para atender a las víctimas, para recuperar la situación de Valencia y que se pueda volver a la normalidad cuanto antes».

A preguntas de los medios, el portavoz de los populares ha reiterado que el Cecopi estaba «reunido y trabajando» y el presidente de la Generalitat «estaba en perfecta conexión con sus miembros». Para Tellado, este viernes se vio «un nuevo intento de tergiversación por parte del Gobierno socialista» que, ha censurado, «contrata publicidad en redes sociales para no aportar información de servicio público a los ciudadanos», sino para «atacar al presidente de la Generalitat en plena crisis». «La Generalitat ha puesto todos los medios que tenía a su alcance a disposición de la atención de esta catástrofe y el Gobierno de España, no. Ha quedado retratado con esa frase que perseguirá a Pedro Sánchez hasta el final de su vida política: si necesitan ayuda que la pidan. No, las administraciones tienen competencias, el Gobierno de España no ha estado a la altura y el Gobierno de España dejó sola a la Generalitat valenciana», ha zanjado.

Aún sobre las diferentes responsabilidades, Tellado ha manifestado que este viernes se vio un mensaje remitido por la vicepresidenta tercera a Carlos Mazón «diciendo que había cierta preocupación en la Confederación Hidrográfica del Jucar» y «la Generalitat ya había lanzado las alertas». También ha criticado que Sánchez «lleva siendo presidente desde hace seis años» y la Conferencia Hidrográfica «nada ha hecho para atender debidamente el barranco en cuestión que ha provocado las riadas».

A continuación, ha pedido analizar lo sucedido el 29 de octubre: «Podemos decir que ha habido dos días distintos, hasta las 19.00 horas y después. Hasta las 19.00 horas había una alerta roja por lluvias, la Generalitat tomó medidas para hacer frente a esa alerta por lluvias; a partir de las 19.00 horas la alerta es bien distinta, un posible desbordamiento del barranco y la posible rotura de una presa, que afortunadamente no rompió, por lo tanto hay que contextualizar las cosas para entender el comportamiento de uno y de otros», ha reflexionado.

Ante las preguntas de los medios, Tellado ha reiterado que Mazón «está gestionando una catástrofe de primer nivel» poniendo «todos los medios de la Generalitat a disposición de las víctimas», mientras que, ha insistido, «el Gobierno no ha estado a la altura desde el primer momento». Cuestionado por la comida en la que estuvo Mazón el 29 de octubre, Tellado ha apuntado que en ese momento «había un parte meteorológico de la AEMET que decía que la tormenta finalizaría a las 18.00 horas». Así, ha vuelto a reivindicar que Carlos Mazón comparecerá en sede parlamentaria la próxima semana y «dará las explicaciones que se le reclamen» y Pedro Sánchez y Teresa Ribera «no».