La portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha dicho este miércoles que los pueblos valencianos afectados por la DANA «están llenos de barro» pero el Gobierno de Carlos Mazón «está de mierda hasta el cuello», y ha pedido al PP que destituya al presidente valenciano «por dignidad».

«Nuestros pueblos están llenos de barro, pero el Gobierno de Mazón está de mierda hasta el cuello. No sé si el Gobierno valenciano dormirá por las noches», ha declarado en su intervención en el pleno del Congreso con motivo la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para dar cuenta de la actuación del Gobierno central con la DANA.

Micó ha comentado que las consecuencias materiales de la DANA en la provincia de Valencia «eran difíciles de evitar», pero ha apuntado que la pérdida de más de 200 vidas humanas son «por irresponsabilidad del Gobierno valenciano», y por eso cree que «Mazón tiene que dimitir y empezar a preparar su defensa judicial». Además, ha acusado al PP de «sostener a un mentiroso y negligente solo para no darle un triunfo a la izquierda», y ha pedido que este partido destituya al presidente de la Comunidad valenciana, de su formación, «por dignidad política».

En este contexto, el Ayuntamiento valenciano de Paiporta ha pedido a los voluntarios que acuden cada día a ayudar a paliar los efectos de la DANA del pasado 29 de octubre que, por seguridad, eviten entrar en los municipios afectados por las inundaciones y que se encuentran en alerta naranja por lluvias este miércoles.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Ayuntamiento laza un «aviso de seguridad» ante el aviso naranja activado en el litoral sur de Valencia por lluvias que pueden dejar acumulados de 40 litros por metro cuadrado e ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Así, el consistorio recomienda a todos los trabajadores y trabajadoras que eviten acudir a sus lugares de trabajo y teletrabajen, si es posible, y al voluntariado le insta, «por seguridad», a que evite entrar en municipios en alerta naranja afectados por la última dana, como Paiporta.

El Ayuntamiento de Catarroja también ha lanzado un mensaje para quienes están ayudando en la zona, y pide «a las unidades que no estén haciendo labores prioritarias que se resguarden según el estado de las lluvias». También reclama precaución y no hacer desplazamientos innecesarios y mantenerse informados por los canales oficiales. Aladia es otro de los municipios afectados por la DANA de hace quince días que, en un mensaje en sus redes sociales, recomienda a vecinos y personal voluntario no permanecer en la vía pública, si no es necesario, hasta que pase la nueva dana. Otras localidades de la zona cero de las inundaciones han realizado recomendaciones más generales, como evitar desplazamientos innecesarios o permanecer en casa.