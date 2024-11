La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido al PP que destituya a Carlos Mazón como president de la Generalitat, sitúe en este cargo a otra persona y elija un nuevo gobierno de carácter «técnico» focalizado en la reconstrucción tras la DANA, para el que ofrece los votos socialistas «sin contraprestaciones».

Morant ha ofrecido esta propuesta en una comparecencia institucional en la sede del partido en València tras finalizar la comparecencia de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA en el pleno de Les Corts Valencianes para rendir cuentas de lo que hizo el 29 de octubre y la remodelación de la estructura de su gobierno para adaptarla a la reconstrucción.

La también ministra de Ciencia ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas en el momento en que la emergencia lo permita, cuando se recupere la normalidad a lo largo de 2025, para dar voz a la ciudadanía y que decida su futuro.

Por su parte, el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha afirmado que la remodelación del Gobierno valenciano anunciada por su presidente, Carlos Mazón, es solo un «cortafuegos» que no sirve para nada, porque el problema es un presidente «negligente e incompetente» y «aferrado al sillón».

En su intervención en el pleno de Les Corts, y tal y como ha adelantado poco antes la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, Muñoz ha exigido que el PP destituya a Mazón y nombre un president «técnico y de transición», y que en 2025 se convoquen elecciones autonómicas. Muñoz ha indicado que para ello tendrán los votos del PSPV «sin contraprestaciones», pues no quieren «ningún sillón» ni entrar en el Consell, más allá de reclamar que la reconstrucción sea un proceso abierto y colaborativo con todos los grupos de Les Corts menos Vox y la sociedad civil. Ha indicado que la respuesta a la emergencia climática no puede ser dirigida por un president «negligente e incompetente», que a su juicio ha mostrado «inacción» para «aferrarse al sillón», y ha defendido que la reconstrucción no solo será material, sino con una «base moral en la que Mazón está incapacitado».

El 29 de octubre «no falló todo, falló usted», ha aseverado Muñoz, quien ha acusado a Mazón de «mentir de manera deliberada» y de «no asumir responsabilidades», y le ha avisado de que «la manipulación de las tragedias acaba haciendo que el president de la Generalitat no pueda salir a la calle». Además, ha considerado que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, «no ha estado a la altura, pero sí estuvo donde tenía que estar» el día de la DANA.

«Si ella cesa, tiene que cesar usted», ha aseverado Muñoz, que ha considerado que su «simple dimisión no cambia nada», porque «el pecado original no se modifica y al final sería lo mismo con un president igual o peor». Muñoz ha defendido el cambio del president por otro de perfil técnico y la convocatoria de elecciones en 2025 porque ahora «es el momento de quitar el fango, no de poner las urnas», y ha asegurado que el PSPV tendrá «altura de miras» y no se quiere «aprovechar de esta situación».