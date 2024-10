McDonald's se enfrenta a una nueva polémica. Varios establecimientos de la cadena de comida rápida han sido relacionados con una muerte y decenas de intoxicaciones en Colorado y Nebraska, en Estados Unidos. La intoxicación está relacionada con la famosa hamburguesa Cuarto de libra, la cual podría contar con la bacteria Escherichia coli, conocida como E.Coli, según informaron este martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Una polémica que ha vuelto a reabrir el debate sobre la calidad de los alimentos y los procedimientos de higiene de la conocida cadena de comida rápida.

Hace unos meses, el nutricionista y ex trabajador de McDonal's, Alberto Álvarez, conocido también como The Macro Wizard, contó toda la verdad sobre sus hamburguesas en el podcast Tengo un plan. «McDonald's es una universidad de emprendimiento y una universidad de la vida bastante buena», aseguró el influencer. Según este experto en nutrición, en las cocinas de los diferentes restaurantes «la calidad y la sanidad se lleva al extremo».

«Tienes que estar haciendo controles de temperatura y de todo el producto cada x hora», explicó sobre las condiciones que se pueden encontrar en el lugar donde se preparan las famosas hamburguesas. Sobre la calidad de la carne que emplean, apuntó que «no es la mejor carne del mundo en cuanto a contenido nutricional» porque «es bastante grasa». Aún así, aseguró en que «viene congelada a una temperatura muy baja para que mantenga los nutrientes y no haya riesgo de contaminación, lo metes en un grill, a muy alta temperatura y en 45 segundos lo tienes hecho».

The Macro Wizard también aseguró que «no es carne falsa, no es la cosa rosa que se ve en los vídeos. Es carne de ternera. Simplemente tiene un contenido de grasa elevado porque tienes que vender hamburguesas ricas», sentenció.