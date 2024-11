La policía científica ha concluido en un informe que el jersey que llevaba Helena Jubany el día que fue asesinada en Sabadell (Barcelona) en 2001 contiene perfiles de ADN que son compatibles con uno de los investigados, Santiago L.P. Jubany, de 27 años de edad, fue asesinada el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell tras ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior, desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo.

El juez de Sabadell que investiga el caso de la bibliotecaria asesinada acordó el pasado mes de septiembre nuevas diligencias, así como otros análisis de las muestras halladas en el jersey de la joven para compararlas con los dos principales investigados o indagar si existen rastros biológicos en los anónimos que recibió la víctima antes del crimen.

La Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional de Madrid ha emitido al juzgado su informe, de 15 páginas, en el que concluye que en la mezcla extraída en la zona lateral izquierda inferior del jersey de Jubany hay coincidencias con el perfil genético de uno de los dos principales investigados -Santiago L.P-, según informa este viernes la familia de la joven asesinada en un comunicado.

Tras el estudio realizado por el laboratorio de la Policía Nacional con tecnología innovadora que no existía en el momento del crimen, el informe apunta que es «24 veces más probable que el ADN encontrado en el jersey» sea de Santiago L.P que de otras personas. Esta misma muestra indica que no se ha encontrado ADN compatible con el otro de los dos investigados en el causa, Francisco Javier J. M. En cuanto al resto de las piezas de ropa de Jubany, las pruebas del ADN de los dos investigados indican que o no son concluyentes o bien los descartan a ambos.

La policía científica ha realizado dos tipos de prueba -estudios de cromosoma Y (masculino) y estudios de ADN nuclear autosómico (STRs-NGS)- en las que se ha contrastado las prendas que llevaba Helena Jubany cuando la mataron con los perfiles de los dos actuales investigados.