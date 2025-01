Aunque A Complete Unknown ya se ha estrenado en Estados Unidos y Canadá, aún queda más de un mes para que el biopic de Bob Dylan llegue a los cines españoles, donde aterrizará el próximo 28 de febrero. Y antes de eso aterrizará en Reino Unido, donde esta semana se celebraba su premiere. Y el momento más sorprendente del evento corrió a cargo del propio protagonista de la cinta, Timothée Chalamet, que no solo llegaba al lugar en bicicleta, sino que además, como ha revelado más tarde, fue multado por dejarla mal aparcada. «¡Es ecológico!», se defendió el intérprete al ser preguntado sobre su decisión de asistir al preestreno en bicicleta eléctrica, en una entrevista concedida al programa francés Quotidien.

El actor admitió entonces que optó por ese medio de transporte para llegar a tiempo, ya que había demasiado tráfico. En cualquier caso, lo cierto es que, tal y como revelaba Chalamet, la peculiar idea le valió una multa de 60 libras, es decir, unos 70 euros, ya que no aparcó la bicicleta debidamente. «Fue horrible, porque en realidad era una especie de anuncio para ellos [Lime]», bromeó el actor, refiriéndose a la compañía de vehículos. Por el momento, A Complete Unknown lleva 51 millones de dólares de recaudación en la taquilla norteamericana, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Searchlight Pictures de los últimos años.

Además, la encarnación de Bob Dylan por parte de Chalamet ha sido ampliamente aclamada y, habiendo sido nominado como mejor actor en los Globos de Oro y los BAFTA, su nombre ya suena como uno de los favoritos a recibir la nominación al Oscar. Dirigida por James Mangold y coescrita junto a Jay Cocks (Días Extraños), A Complete Unknown también cuenta en su reparto con Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) como Woody Guthrie, Boyd Holbrook (Sandman) como Johnny Cash, Elle Fanning (The Great) como Sylvie Russo y Dan Fogler (The Walking Dead) como Albert Grossman, entre otros. Fred Berger, Alex Heineman, Peter Jaysen, Bob Bookman, Alan Gasmer y Jeff Rosen son, junto a los propios Chalamet y Mangold, los productores de la película.