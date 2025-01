Este martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comunicado su decisión de abandonar la red social X, después de que Elon Musk emulara un saludo nazi en el acto de la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Díaz ha argumentado su decisión señalando que X ha dejado de ser una red social «para pasar a ser un mecanismo de propaganda que utiliza su algoritmo para primar unas ideas sobre otras y afectar con ello a la opinión pública».

Sin embargo, no ha sido la única en tomar este drástico camino, ya que también le han seguido otros ministros de Sumar. Pese al revuelo que se ha formado, este hecho se lleva repitiendo desde hace un tiempo. Y es que a finales de 2024, se conoció que varios medios de comunicación y personalidades habían abandonado esta plataforma para mudarse a Bluesky, una alternativa a X.

Uno de los medios nacionales que desactivó su perfil fue La Vanguardia. El pasado mes de noviembre, anunciaron que dejaban de publicar tuits de forma directa porque «esta red social se ha convertido en una plataforma en la que encuentran una caja de resonancia, las teorías de la conspiración y la desinformación, unas ideas que tienen en lo que una vez fue Twitter una vía para multiplicar su alcance que no tendrían si tuviera una moderación efectiva y razonable». Otro medio con bastante popularidad internacional que se fue de X es The Guardian, que justificó si marcha por los contenidos «inquietantes que se promueven en la plataforma, incluyendo teorías de conspiración de extrema derecha y racismo», explicaron en un comunicado.

A partir de hoy, y como opción personal, dejo de utilizar esta plataforma. Podéis encontrarme en mi cuenta de Instagram @ainacalvosastre.

Por otro lado, también abandonaron la antigua Twitter varias personalidades, que decidieron desactivar sus perfiles de esta plataforma. Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad y anterior delegada del Gobierno, comunicó su decisión de utilizar X «como opción personal». Pese a que no dio explicaciones más concretas de su marcha, Calvo señaló que utilizaría su perfil de Instagram como nueva opción social.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el polémico gesto de dueño de X, Elon Musk, durante la investidura del presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene un "parecido bastante inquietante" con el saludo nazi, indicando no obstante que el magnate ya ha reconocido que no era "su intención". Y por el momento el ejecutivo no dejará la red.

La actriz Jamie Lee Curtis o el reconocido escritor Stephen King, han sido dos de las personalidades que han decidido poner fin a su andadura en X. «Me voy de Twitter. Intenté quedarme, pero el ambiente se ha vuelto demasiado tóxico. Síganme en Threads, si quieren», explicó King. Por otra parte, Curtis afirmó en un post en su cuenta de Instagram que abandonaba la herramienta con una frase peculiar. «Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia».