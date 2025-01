Tras una gran actuación y posterior clasificación, la mallorquina Daniela Blasco no se fue a descansar hasta casi el amanecer de ayer miércoles. Una noche inolvidable, la del martes, donde la alegría le invadió junto a su equipo de bailarines. Hasta que el cansancio le venció estuvo viendo su actuación, atendiendo a Whatsapp y atendiendo a sus fans en redes sociales.

Pese a un día intenso lleno de ensayos y compromisos, Daniela, que vivió una jornada como si fuera una estrella de la música, hizo un hueco para atender a Ultima Hora. Mujer incombustible y perfeccionista ensaya una y otra vez la coreografía. «Quiero que en la final todo salga impecable. Voy a perfilar muchas cosas y haré cambios». Cuando se le pregunta cómo se siente, asegura que «emocionadísima, no doy crédito. Fue un momento precioso que me llevo para siempre».

En las apuestas Daniela Blasco está en lo más alto, pero además se siente arropada por sus fans. «Me he sentido muy querida tanto por el jurado como por el público». Respeto a quién puede ser su rival más fuerte, sobre el escenario, en la gran final, Daniela comenta que «en realidad no sé, porque hay mucha variedad, mucho talento y propuestas muy distintas, así que no podría decirte uno».

Al preguntarle, si se vería en Eurovisión, la mallorquina lo tiene claro. «Totalmente». El certamen musical es la perfecta plataforma para un artista, por ello Blasco sabe que «es una ventana increíble con una proyección increíble que ofrece un show de una magnitud heave y espero de verdad ir a Eurovisión, pero ya me están pasando cosas muy bonitas, que siga así y vaya a más. Estoy currando siempre a tope para cumplir mi sueño, que es hacer música y ser artista.

Sus predecesoras

Antes que Daniela Blasco, hubo dos mallorquinas que participaron en el Festival de Benidorm; Victoria Maldi, en el año 2004, y Angy Fernández, en la pasada edición. Con ambas hablamos ayer para saber qué consejos le darían a la joven.

Angy Fernández, quien triunfa en la obra de teatro, Una terapia integral en Madrid, en el Teatro Fígaro junto a Antonio Molero, Llum Barrera y Raúl Peña entre otros artistas, le recomienda que «comparta estos momentos, que no piense en competir porque lo más importante es disfrutar». La de Palma defendió su tema 'Sé quien soy', con la que logró llegar a la final. Angy se convirtió en la primera mallorquina en aspirar a representar a España en el Festival de Eurovisión.

Otra cosa fue cuando Chenoa participó, como corista junto a David Bisbal, David Bustamante y Gisela, cuando Rosa López interpretó la canción Europe’s living a celebration, en el año 2002 en Tallin (Estonia).

Pero la primera mallorquina, que participó en el Festival de la Canción de Benidorm, en la que por aquel entonces no se optaba a participar en Eurovisión fue la presentadora y cantante, Victoria Maldi. «Para mí hubo un antes y un después de aquello», comenta. Maldi fue la más votada por el público y causó gran expectación en Llucmajor, su pueblo natal, que aquella noche se reunió en la plaza para ver a través de una pantalla gigante su actuación. «Mi consejo a Daniela es que disfrute al máximo de este momento. Es una experiencia única y que siga trabajando por lo que quiere. Esto le servirá para abrir puertas en el futuro».