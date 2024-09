Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y StarCraft: Remastered, entre las novedades del Xbox Tokyo Game Show 2024

Xbox ha participado en feria de videojuegos Tokyo Game Show 2024, donde ha dado a conocer novedades relacionadas con los títulos Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, que ha mostrado nuevas imágenes, y StarCraft: Remastered y StarCraft II, que llegarán a PC Game Pass el 5 de noviembre de este año.

Durante la retransmisión de su evento, la compañía de videojuegos ha compartido las últimas novedades de sus principales estudios, como son Xbox Game Studios, Blizzard y Bethesda, de cara a los jugadores del mercado asiático y a nivel global.

En este sentido, uno de los videojuegos que ha participado en el evento ha sido Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, el remake del videojuego de acción y sigilo de Hideo Kojima, que fue lanzado originalmente en 2004.

Desarrollado por Konami, la compañía ha mostrado un trailer cinematográfico para acercar la historia de la entrega a los jugadores, con apariciones de personajes como The Boss y EVA. Este título llegará a Xbox Series, PS5 y PC, sin embargo, la compañía aún no ha revelado la fecha de lanzamiento.

Por parte de la desarrolladora Blizzard, el evento ha contado con los títulos StarCraft: Remastered y StarCraft II. En este sentido, Xbox ha anunciado que ambos videojuegos llegarán a PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate el próximo 5 de noviembre. Asimismo, también de Blizzard, se ha anunciado una colaboración del título Overwatch 2 con My Hero Academia, que comenzará el 17 de octubre.

Xbox también ha mostrado avances de Slitterhead, el título desarrollado por el creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama. En este caso, se han mostrado imágenes de este videojuego de acción y terror, además de dar a conocer sus formatos de combate y la capacidad de posesión de personas, que será una de las mecánicas principales del juego. Este juego, desarrollado por Bokeh Game Studio llegará el 8 de noviembre, y ya se puede reservar para Xbox Series, PC y PS5.

Otra de las novedades ha sido Inmortal Pilars, el primer DLC de Age of Mythology: Retold, que ha mostrado su primer trailer. Esta expansión dará vida a los mitos de China con un panteón de dioses completamente nuevo y nuevos poderes. Según se ha podido ver, los usuarios podrán invocar poderes divinos como el dragón de lluvia volador de la mitología china Yinglong.

Por otra parte, Xbox también ha mostrado nuevas imágenes de Bleach Rebirth of Souls, el juego de lucha en 3D desarrollado por Bandai Namco que llegará a principios de 2025, y de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, un nuevo juego de la saga Atelier. En esta nueva entrega, que llegará a Xbox Series PC, Nintendo Switch y PS5 el 21 de marzo del próximo año, los jugadores podrán explorar un mundo abierto para descubrir los misterios de la protagonista, Yumia.

Square Enix también ha participado en el evento con diversos títulos que llegan a Xbox, PC y Game Pass. Es el caso de la remasterización de Legend of Mana, Final Fantasy Pixel Remaster y el remake Trials of Mana. Esta desarrolladora también ha mostrado un 'gameplay' de Dragon Quest H2-2D Remake.

Además de todo ello, Xbox ha dado a conocer otros juegos que estarán disponibles con Game Pass. Algunos de estos títulos son Tanuki Pon's Summer, Threads of Time, We Love Katamari Rerroll+ Royal Reverie y All You Need is Help, entre otros.

Entre otras novedades, el evento también ha contado con una breve aparición de Indiana Jones y el Gran Círculo, que llegará el 9 de diciembre, y una actualización para Fallout 76, que agregará la posibilidad de incluir mascotas con CAMP Pets en diciembre de este año.