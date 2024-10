Google asegura que los emails sobre nuevas tarjetas bancarias añadidas a la cuenta son un error y no un hackeo

Google ha confirmado que no se ha producido un acceso no autorizado en las cuentas de los usuarios que de manera inesperada han recibido un email confirmado la adición de una cuenta bancaria que en realidad no se ha añadido.

En las últimas horas, algunos usuarios de las cuentas de Google han recibido un 'email' legítimo por parte de la compañía en el que se les notifica de que han añadido una nueva tarjeta bancaria. El problema radica en que no lo han hecho, ni han visto nuevas tarjetas en su cuenta, como muchos han comentado en el foro de Soporte de Google, alarmados ante un posible caso de 'hackeo'. En Reddit, sin embargo, algunos usuarios han notado que tras recibir el correo y comprobar la acción en su cuenta, han visto que en la configuración tarjetas antiguas, incluso ya inactivas. Google es consciente de este hecho, consecuencia de un error del sistema. «Tenemos conocimiento de que se envió por error una notificación por correo electrónico sobre la adición de su tarjeta a su cuenta de Google. Tenga la seguridad de que no hubo ningún acceso no autorizado a su cuenta. Le pedimos disculpas por las molestias», ha transmitido. El envío erróneo de los 'emails' se ha detectado en distintos países, a juzgar por el origen de los usuarios afectados, y parece limitarse al último día.