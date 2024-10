Spotify muestra discos falsos titulados con nombres de artistas reales de su catálogo en los perfiles de estos grupos

Un error en la plataforma de música en 'streaming' y pódcast Spotify incorpora discos fraudulentos y titulados con nombres de artistas de su catálogo a sus perfiles y los muestra como si se tratara de material oficial de estos músicos.

Un seguidor del grupo psicodélico y experimental Gong comunicó a Ars Technica que había descubierto un álbum reciente publicado por la banda en su perfil la plataforma, donde figuraba como su «último lanzamiento», a pesar de que el grupo no lo había anunciado, ni como contenido nuevo ni como una reedición.

Al acceder a él, advirtió que no estaba compuesto por temas de Gong, sino que sus canciones eran de música electrónica. Asimismo, la portada del álbum distaba de la línea artística de dicha agrupación anglofrancesa de rock progresivo.

Este medio, que se puso en contacto con un miembro de Gong, el bajista Dave Sturt, confirmó que no se había publicado tal contenido y que el grupo estaba trabajando para que Spotify eliminase este contenido de su página. No obstante, este martes se mantenía en la página principal del grupo.

Otro usuario llamado Glenn McDonald se dirigió hace unos días a Spotify a través de su cuenta personal de X, donde compartió una captura de pantalla en la que aparecían «miles de discos basura con nombres de artistas reales» de sellos aparentemente falsos, como Ancient Lake Records, Gupta Music o Beat Street Music.

Este conocido ingeniero y alquimista de datos, exempleado de Spotify, recopiló los datos de todos los discos fraudulentos subidos a la plataforma por cada sello discográfico y apuntó que Beat Street Music, que no tiene su propia página web, colgó unos 240 álbumes de este tipo en un solo día. Ancient Lake Records le superó en cifra, con 471 falsos discos publicados el viernes, mientras que Gupta Music lo había hecho con 600 álbumes.

En base a su investigación, McDonald ha comentado a Ars Technica que los discos 'fake' que Spotify muestra en las fichas de músicos reales no parecen estar dirigidos específicamente a artistas populares, sino que se habrían formalizado al cargar música bajo nombres genéricos de una sola palabra, que pueden coincidir con los nombres de los artistas o grupos afectados.

Por ese motivo, al compartir estas 'playlists', se incluyeron en los perfiles de bandas de rock como Asia, Yes, Swans, Cyclops, Maze o Wilkinson, según usuarios de Reddit; y se presentaron como si se tratara de sus últimos lanzamientos musicales, algo que Spotify habría pasado por alto.

«Si solo enviaron material con nombres de artistas y no con identificadores, es problema del servicio de 'streaming' hacer coincidir esos nombres con las fichas de los artistas», ha matizado McDonald.

Derechos de autor

Un representante de Spotify ha reconocido al medio citado que la plataforma de música y pódcast está investigando los falsos álbumes identificados por McDonald y que es posible que tarde un tiempo en eliminarlos de las páginas de sus artistas.

«Hemos reubicado el contenido en cuestión y estamos estudiando otras opciones contra el proveedor de la licencia. Cuando identificamos o recibimos la alerta de que hay actores malintencionados que estñan intentando engañar al sistema, tomamos medidas», ha apuntado. Estas "pueden incluir la eliminación del recuento de 'streams' y la retención de derechos de autor.

Asimismo, ha apuntado que Spotify «invierte mucho» en ejecutar revisiones automatizadas de contenido, así como las manuales, con el objetivo de prevenir, detectar y mitigar el impacto de ciberdelincuentes que intenten cobrar por 'copyright'.

McDonald, también autor del libro 'You Have Not Yet Heard Your Favourite Song', donde aborda el fraude cometido en el servicio de 'streaming', ha señalado que las recompensas en este sistema «se acumulan en minúsculas microtransacciones» y que la única forma de hacerlo es publicando música a gran escala.

«Cuanto mayor sea [el volumen de publicaciones], es más difícil de detectar», ha indicado, sugiriendo que es posible que todas las discográficas comentadas pudieran estar bajo un mismo licenciante.

Además, ha dicho que, cuando trabajaba en la plataforma, esta tenía una serie de métodos para vigilar este tipo de situaciones antes de que sus discos «se pusieran en marcha». Dado que se ha producido esta subida masiva de discos falsos, el experto cree que es posible que Spotify no mantenga estas herramientas de detección en funcionamiento.

Ars Technica ha recordado que la plataforma de música actúa con mayor agilidad para detectar escuchas falsas, tal y como indicó Variety hace unos meses, por lo que se espera que la marca tome medidas igual de contundentes contra los álbumes falsos.