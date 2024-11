Blizzard ha celebrado el 30 aniversario de su saga de videojuegos Warcraft con anuncios como el lanzamiento de las versiones remasterizadas de sus primeros títulos Warcraft: Orcs & Humans y Warcraft II: Tides of Darkness, que ya están disponibles para todos los jugadores.

En el marco de su aniversario, la desarrolladora estadounidense ha celebrado un evento en el que ha dado a conocer todas las novedades que llegarán al universo Warcraft en el futuro, incluyendo expansiones de algunos títulos, remasterizaciones y nuevo contenido, entre otras novedades.

En este sentido, Blizzard ha lanzado las versiones remasterizadas de sus dos primeros títulos, Warcraft: Orcs & Humans y Warcraft II: Tides of Darkness. Con estas nuevas versiones los jugadores podrán volver a disfrutar de los primeros títulos de la saga, con la posibilidad de cambiar entre los gráficos originales y las versiones remasterizadas en tiempo real.

En concreto, las versiones remasterizadas de estos videojuegos incluyen mejoras gráficas y de interfaz en forma de descripciones y barras de salud. También se ha agregado una pantalla de selección de misión y una mayor selección de unidades.

Asimismo, los jugadores también disponen de controles más modernos, como el clic derecho del ratón para el movimiento y la selección de múltiples unidades mediante un cuadro. Igualmente se ha aumentado la velocidad de juego, tal y como ha puntualizado la compañía en un comunicado en su web.

Siguiendo esta línea, la compañía ha detallado que, para continuar estas aventuras en los juegos de Warcraft, han lanzado el parche 2.0 para Warcraft III: Reforged, con el que mejoran los entornos, la iluminación y la interfaz de usuario.

Según ha señalado, este parche también introduce la resolución HD en los recursos clásicos de Warcraft III, lo que permite que los jugadores personalicen la experiencia gráfica «a su gusto». Igualmente, también podrán personalizar los atajos en el juego y encontrarán una jerarquía actualizada.

Otra de las novedades anunciadas durante el evento es que Warcraft Rumble, el videojuego lanzado hace un año para dispositivos móviles, también estará disponible para PC. Según ha señalado Blizzard, esta versión para ordenadores se podrá probar en versión beta a partir del próximo 10 de diciembre.

Asimismo, la compañía ha adelantado que para la temporada 10 de Warcraft Rumble introducirán líderes duales. En concreto, volverán a introducir a Sylvanas Brisaveloz como primera líder jugable, que podrá liderar a familias de la Horda y de los no-muertos. Más tarde, también se añadirán personajes icónicos como Orgrim, Anub'Arak o Malfurion.

World of warcraft: the war within

Por otra parte, durante el evento también se han compartido novedades con respecto a World of Warcraft, que celebra 20 años de aventuras en Azeroth «reuniendo a jugadores de todas las edades y niveles, y de todos los rincones del mundo».

Al respecto, Blizzard ha anunciado una nueva actualización para World of Warcraft: The War Within, con la llegada de un nuevo parche que incluirá la llamada Isla de la Sirena, que estará disponible el próximo mes de diciembre y que incluirá diversas novedades.

Aunque la compañía no ha revelado muchos detalles al respecto, ha adelantado que la Isla de la Sirena presenta «un nuevo entorno de exteriores lleno de misterios y recompensas» que ayudarán a los usuarios a poner al día sus personajes alternativos, de cara a que puedan estar preparados para la próxima temporada de The War Within.

Continuando con las novedades de este título, Blizzard también ha anunciado Undetermined, su próxima actualización de contenido que se enmarcará en la ubicación subterránea del imperio mercante goblin, Minahonda.

Concretamente, los jugadores deberán continuar persiguiendo a Xal'atath de cara a impedir que lleve a cabo sus planes, y podrán descubrir más cuestiones sobre la cultura y la sociedad goblin. Además, dispondrán de un a nueva montura terrestre para recorrer la ciudad.

World of warcraft classic

En cuanto a World of Warcraft Classic, Blizzard ha compartido que, a principios de 2025 se lanzará el parche final de World of Warcraft Cataclysm Classic, llamado Hora del Crepúsculo. Con este contenido, los jugadores podrán acceder a una mazmorra de banda Alma de Dragón, donde deberán acabar con el enemigo de la expansión, Alamuerte.

Más tarde, en verano de 2025 llegará Mists of Pandaria Classic, que llevará a los jugadores a las costas de Pandaria, donde encontrarán «su legendario diseño de clases, mazmorras y bandas increíbles», según ha subrayado la compañía.

Además de todo ello, el próximo jueves 21 de noviembre Blizzard también lanzará World of Warcraft Classic 20th Anniversary, una versión que permitirá revivir la experiencia del juego original desde su lanzamiento.