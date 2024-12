Chrome usará la IA generativa para mostrar reseñas de tiendas 'online'

Google está preparando una nueva funcionalidad impulsada por inteligencia artificial (IA) generativa para Chrome, que permitirá a los usuarios acceder a un resumen de valoraciones de tiendas 'online' desde la propia url del comercio.

La compañía lleva meses incorporando esta tecnología en su navegador, con características como 'Rodea para buscar', que permite realizar tareas con mayor facilidad en la web. También recientemente se ha sabido que planea presentar un agente impulsado por Gemini que pueda administrar Chrome.

La compañía tecnológica ahora planea incorporar una herramienta que permita acceder a un resumen de reseñas y valoraciones de páginas web y comercios 'online', tal y como ha avanzado recientemente el usuario Leopeva64.

Esta característica recibirá el nombre de 'Store Reviews' ('Reseñas de tiendas') y mostrará opciones de sitios web independientes, como la herramienta de gestión de reseñas Trust Poilot, o ScamAdviser, que ayuda a identificar si una tienda web es fraudulenta o está infectada con 'malware'.

Para acceder a esta característica, que previsiblemente dará más seguridad a los usuarios a la hora de realizar us compras y pagos, se debe pulsar sobre el botón situado en el lado izquierdo de la url, según ha compartido el comentado usuario en X (antes Twitter).

Google is preparing another AI-powered feature for Chrome called «Store reviews,» this feature will show you a «summary of reviews from independent websites like Trust Pilot, ScamAdvisor, and more,» this summary will be displayed in the page info bubble:https://t.co/yDCBBbfzg4 pic.twitter.com/pMOXymaNum