Cómo saber si un 'smartphone' es de 32 o 64 bits para poder seguir jugando en él a Pokémon Go

Niantic ha anunciado que el videojuego de realidad aumentada para móviles Pokémon Go dejará de funcionar en los dispositivos Android con arquitectura de 32 bits con la próxima actualización, lo que obligará a cambiar a un 'smartphone' más reciente para poder acceder a la cuenta y seguir jugando.

El estudio de desarrollo ha recuperado este mes un anunció que inicialmente hizo en junio de 2020: el fin de la compatibilidad de Pokémon Go en dispositivos Android antiguos de 32 bits. "Con esta medida, podremos optimizar nuestro proceso de desarrollo y centrar nuestros recursos en los nuevos sistemas operativos y tecnologías", explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

La compatibilidad finalizará con la próxima actualización del videojuego, que no afecta a los 'smartphones' Android de 64 bits ni a los dispositivos iOS. Esto significa que los jugadores no podrán acceder a su cuenta de Pokémon GO desde un móvil Android de 32 bits, por lo que, para seguir jugando, necesitarán cambiar a un nuevo dispositivo.

Niantic anunció a mediados de junio de 2020 que dejaría de permitir el acceso a Pokémon Go desde 'smartphones' Android con arquitectura de 32 bits, aunque unos días más tarde anunció que paralizaba esta decisión, que inicialmente iba a implementar a principios de agosto de dicho año, para analizar el impacto que tendría en los jugadores.

Entre los 'smartphones' que dejarán de ser compatibles con Pokémon Go se encuentran Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3; Sony Xperia Z2, Z3; Motorola Moto G (1.ª generación). En general, dispositivos Android lanzados antes de 2015.

El fin de la compatibilidad se realizará en fases. Los dispositivos Android afectados que hayan descargado el juego desde Samsung Galaxy Store perderán la compatibilidad a partir de marzo de 2025, y aquellos que lo hayan hecho desde Google Play Store lo harán tres meses más tarde.

Cómo saber si un 'smartphone' android es de 32 o 64 bits

El dato de 32 o 64 bits se refiere a la arquitectura del procesador del 'smartphone', en concreto, a la capacidad de procesamiento de información. Un chip de 64 bits administrará mayores cantidades de información que uno de 32 bits.

Muchos teléfonos Android permiten saber qué procesador integra el 'smartphone' que usamos, dentro de los ajustes o la configuración, donde se puede encontrar el apartado 'Acerca del dispositivo' o similar.

Si no se encuentra esta información en el propio 'smartphone', hay aplicaciones que ayudan a conocer la configuración interna del teléfono móvil y que permiten conocer todos los detalles de la CPU del dispositivo.