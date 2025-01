Pokémon Go ayuda a tres senderistas a encontrar el camino de vuelta en una ruta de montaña, gracias Open Street Map

El juego móvil Pokémon Go ha sido una herramienta clave para evitar que tres usuarios se perdieran en la montaña, ayudándoles a encontrar el camino de vuelta gracias a sus mapas creados por la comunidad de jugadores con el modelo Open Street Maps (OSM), que permite que sean los propios usuarios los que registren nuevas rutas en el juego.

Desarrollado por Niantic para dispositivos móviles, Pokémon Go se basa en la localización del usuario y utiliza mapas creados con ubicaciones del mundo real para buscar y capturar personajes de la saga Pokémon.

Para ello, hace uso de Open Street Maps (OSM), una herramienta similar a las aplicaciones de Google Maps o Mapas de Apple con la que, mediante una plataforma de código abierto, es la propia comunidad de usuarios quien, de forma voluntaria, colabora en la creación de los mapas del juego incluyendo elementos del mundo real.

Precisamente ha sido esta función y la posibilidad de que sean los propios jugadores los que puedan registrar nuevos caminos en el mapa, lo que ha evitado que tres usuarios se pierdan haciendo una ruta por la montaña.

Es el caso de la investigadora de juegos noruega Helga Dis Isfold Sigurdardottir quien, en un viaje por España este verano, realizó una ruta por un bosque de montaña que acabó con ella y sus dos acompañantes desorientados, sin saber cómo volver al punto de partida.

Según ha explicado Sigurdardottir y ha recogido Niantic a través de NRK, cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos, los senderistas trataron de utilizar servicios como Google Maps para encontrar un camino que les guiase de regreso al punto de partida. Sin embargo, el bosque estaba lleno de senderos que no aparecían en la aplicación de Google, por lo que no encontraron respuesta.

Tras dos horas intentando hallar el camino correcto decidieron descansar y, mientras, Sigurdardottir abrió la aplicación de Pokémon Go para entretenerse. Así, quedó sorprendida al descubrir que el mapa del juego mostraba en pantalla rutas que no aparecían en Google Maps.

"Aparecieron caminos que no estaban en Google Maps, pero que encajaban mucho mejor con lo que vimos en el terreno", ha manifestado. Con ello, pudieron seguir las rutas mostradas en el mapa de Pokémon Go hasta volver de nuevo a la ciudad desde donde habían partido.

Rutas de los jugadores con osm

Aunque Google Maps ofrece mapas muy detallados y permite opciones como Street View para visualizar imágenes reales de las carreteras y las calles, habitualmente recoge información de la ubicación a través de automóviles y motocicletas, con las que realiza fotografías y registra las calles.

Este método hace que el enfoque sea recopilar zonas habituales y lugares concurridos, lo que en algunas ocasiones deja de lado territorios menos comunes y de más difícil acceso, como son los senderos de las montañas.

En el caso de Pokémon Go, al basar sus mapas en el modelo OSM, son los usuarios los que eligen un punto de partida en el mapa y, tras ello, utilizan su ubicación del 'smartphone' mientras andan, así como la captura de imágenes, para crear una nueva ruta y dejarla registrada en el juego, tal y como explica Pokémon en su página de ayuda.

Por tanto, basta con que algunos usuarios hayan explorado las montañas jugando a Pokémon Go para que decidiesen registrar nuevas rutas basadas en los senderos y, así, dejarlas marcadas en el juego. Esto permite que los mapas de Pokémon Go lleguen a lugares a los que otras plataformas no tienen acceso tan fácilmente.

Con todo ello, desde Niantic han señalado que este incidente es una demostración más de "cómo la tecnología puede ser una herramienta innovadora« para conectar a los usuarios con el mundo que les rodea. En este caso, ha subrayado cómo unos miembros de la comunidad han evitado a otros jugadores »perderse en su última aventura".

Próximo mapa 3d de niantic

Más allá de los mapas actuales que ofrece el juego, Niantic continúa trabajando en nuevas tecnologías basadas en los datos que aportan los usuarios en Pokémon Go. En este sentido, anunció en noviembre del pasado año la creación de un nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) que permitirá mapear el mundo real en 3D.

En concreto, se trata de un Gran Modelo Geoespacial (LGM, por sus siglas en inglés) que, impulsado por IA podrá basarse en los datos registrados de forma opcional por los usuarios de servicios de la compañía como Pokémon Go, y que permitirá a los modelos obtener habilidades de «comprensión espacial».

Así, con una sola imagen capturada desde un 'smartphone', el sistema permite determinar la posición y orientación del usuario, utilizando un mapa 3D creado a partir de la información que comparten las personas que escanean ubicaciones en los juegos de la desarrolladora y Scaniverse.