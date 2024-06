El famoso rapero argentino Duki compartió recientemente en televisión una anécdota que rápidamente se ha viralizado en las redes sociales y que está estrechamente vinculada a Mallorca. El artista, durante una entrevista en la televisión colombiana, relató que un encontronazo con un agente de policía en la Isla desembocó en una situación algo tensa: Duki terminó bajándose los pantalones y le enseñó su miembro.

El popular cantante de música urbana, que hace muy poco llenó el Santiago Bernabéu en uno de sus conciertos, explica que durante un viaje a Mallorca con su novia, la artista Emilia Mernes, fueron retenidos por la policía cuando circulaban con el coche: «Yo venía de cenar con mi novia, con una bolsita que tenía un tiramisú y dos cucharas». Según el rapero, los agentes le empezaron a preguntar qué llevaba encima dado que pensaban que portaba algún tipo de droga entre sus pertenencias. «Se empezaron a poner un poco violentos los señores», afirma Duki en la entrevista.

Añade que a partir de allí todo se empezó a torcer y uno de los agentes le apartó y le dijo: «Bájate los pantalones». «El policía quería revisarme mis partes íntimas para ver que yo no llevaba nada ilicitio. Me negué un par de veces, hasta que en una de esas ya me cansé y le dije "ah, la quieres ver" y le mostré mi miembro con ganas porque ya estaba un poco enojado. Se dio cuenta que yo no tenía nada. No le dejé tocar ya que la mano de la ley solo llega hasta cierto punto», concluye bromeando el argentino. El incidente, aunque tenso, concluyó sin mayores consecuencias para Duki y su pareja Emilia Mernes, que pudieron seguir su noche.