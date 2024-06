La Llei de Memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears –que ese es el nombre oficial de la ley de memoria que PP y Vox han decidido derogar– alude desde su exposición de motivos a la existencia de dos bandos en la Guerra Civil.

Es algo que puede comprobarse de su lectura y de la revisión del debate que celebró la Cámara balear el 27 de marzo de 2018. Tampoco son ciertas algunas aseveraciones que se lanzan desde el grupo Vox (partido sin representación parlamentaria cuando se aprobaron tanto esta ley como la llamada ‘de fosas’, de 2016) sobre un relato único de la Historia o de las subvenciones que reciben las asociaciones memorialísticas. El título de la ley lo aportó el PP y la izquierda lo aceptó.

Las ejecuciones

Las exposiciones de motivos reflejan el objeto de las leyes aunque no se consideren parte dispositiva. Esto es lo que señala al aludir a la represión: «Esta violencia empezó con ejecuciones sumarias practicadas en una y otra zona y que se retro alimentaron [...] En el caso de los republicanos de Menorca la etapa represiva más dura consistente en decenas de muertos atribuibles a represalias concluyó en diciembre de 1936, al restablecerse el orden interno con la designación de una nuevo jefe militar».

Las víctimas

Los capítulos 4 y 5 de la ley (que tiene 39 artículos, además de diferentes disposiciones) se refieren a las víctimas, que se definen como «cualquier persona que en relación con la Guerra Civil española y la dictadura franquista haya sufrido daños individualmente o colectivamente». La condición de víctima se reconoce a organizaciones y sectores sociales (incluye a los movimientos femimistas y LGTBI) y también a «las víctimas de los bombardeos». Los únicos bombardeos sobre Mallorca fueron los del bando republicano. Salvo uno «por error» de la aviación italiana y que cita el historiador Manuel Aguilera recordando que «en julio y agosto de 1936 Mallorca sufrió un total de 46 bombardeos que provocaron 12 muertos y 49 heridos».

Subvenciones

Más allá de un artículo de la ley que señala que «se establecerán en los presupuestos generales de la comunidad autónoma las partidas económicas necesarias para atender al cumplimiento de los objetivos de la ley», la única referencia a las subvenciones alude a quienes no podrán recibir subvenciones. Y lo hace (artículo 26) en estos términos: «El Govern no subvencionará a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sancionadas por resolución administrativa firme».

El ex secretario autonómico de Memòria Democràtica, Jesús Jurado, indica que sólo tiene constancia de dos subvenciones a las asociaciones de Mallorca y Eivissa, en base a la ley estatal, y para una localización de fosas. La ‘ley de fosas balear’(que seguirá vigente) no subvenciona las exhumaciones sino que prevé un contrato (vigente en la actualidad) con un equipo de arqueología. La participación de las asociaciones de la memoria en los diferentes órganos que prevé la ley no se remunera.

Ámbito

El ámbito temporal de la ley de memoria no se agota en el franquismo, ni siquiera con la aprobación de la Constitución Española en 1977. Llega hasta la aprobación del Estatut d’Autonomia de Balears en 1983. El artículo 21 establece el 29 de octubre de 1977 como «fecha para el recuerdo del movimiento preautonomista en Balears» y fija para ese días reconocimientos y homenajes.

Quiénes la apoyaron

Como en la mayoría de debates a la totalidad, se suscitaron votaciones diferentes. El PP había presentado 123 enmiendas de las que se aceptaron, en todo, parte o transaccionaron 81. Juan María Lafuente (PP) resaltó en su intervención la «comprensión» de la izquierda. Todos los grupos, tambié CS, votaron parte del articulado. Vox no estaba representada.

Lesión de derechos

El PSIB mantiene su ofensiva parlamentaria contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Este miércoles Pilar Costa y Mercedes Garrido presentaron un para que éste reconozca que «lesionó sus derechos». La Mesa no se reúne, en principio, hasta el 10 de julio.