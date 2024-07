Los 700 abogados que intervienen en el turno de oficio en Baleares tienen más trabajo que nunca. El servicio de justicia gratuita en las Islas atendió el año pasado 56.352 asuntos, un once por ciento más que el año anterior, aunque el aumento es mucho más acusado en Violencia de Género (un 21,88%) y Civil (20,53%). Son más de 150 al día. El Colegio de Abogados además constata que el incremento de la actividad se mantiene en el primer semestre de este año cuando ya se han llevado a cabo 28.872 actuaciones. De las actuaciones llevadas a cabo en 2023, 24.357 fueron asistencias a detenidos.



El decano de los abogados de Balears, Martín Aleñar, denuncia que ese incremento de asuntos llega cuando los letrados se encuentran con «condiciones cada vez más precarizadas» y con una administración de Justicia «cada vez más colapsada». El Colegio celebra el próximo viernes el Día de la Justicia Gratuita con un acto institucional. En ese contexto, el decano insiste en que se trata de un servicio esencial que, sin embargo ha sido «ninguneado» por distintos gobiernos. Puso encima de la mesa reivindicaciones como un aumento de las retribuciones que, en Balears son de media 150 euros por asunto y que se paguen todas las actuaciones que se llevan a cabo, haya recibido luego o no la persona asistida el beneficio de la justicia gratuita.



La responsable del turno de oficio en el Colegio, la vicedecana Carmen López, concretó que buena parte de esas reclamaciones deben quedar reflejadas en la ley de Justicia Gratuita que está en tramitación parlamentaria. Defiende que los abogados del turno deben poder actuar en «igualdad de condiciones» respecto a los privados. Pone como ejemplo la necesidad de afrontar gastos como la elaboración de informes periciales que son indispensables en determinados procedimientos y que, ahora mismo, no se pagan. También pide un «mejor trato institucional» para los letrados del turno en los propios juzgados. En la normativa, el Consejo General de la Abogacía ha planteado que se incorporen servicios que ahora no se reflejan, como los que tienen que ver con personas jurídicas y una homogeneización de los baremos entre las comunidades con las competencias de Justicia transferida y las que dependen del Ministerio. Esas diferencias hacen que los letrados de Balears cobren sensiblemente menos que los de comunidades como Catalunya o Madrid.



López apunta a que determinados servicios como la asistencia en Violencia de Género ahora mismo necesita una mayor dotación de abogados del turno en Balears. En este área se han reclamado tanto desde el Colegio como desde el TSJIB que haya dos abogados más para las guardias. «Para poder cumplir con tiempo» las asistencias.



El Colegio de Abogados entregará los Premios Turno de Oficio el próximo viernes para reconocer la colaboración de distintas personas con la asistencia gratuita. En esta ocasión recibirán el galardón. Joana Maria Homar Riera, letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Instrucción 3 de Manacor; el magistrado Enrique Morell, titular del Juzgado de Instrucción 9 de Palma; el fiscal de Menores Miguel Nuevo y la funcionaria de los juzgados de Inca, Concepción Sánchez Varo. También se distinguirá por su trayectoria en el turno a los abogados José Javier García Oliver, Moisés Garrido Morcillo, Diego Marín Martínez, Joaquín Rodrigo Argés y Mateo Simón Ventayol.