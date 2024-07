La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que Gabriel Le Senne debe dimitir como president del Parlament porque Le Senne es presidente gracias al acuerdo con Vox, un acuerdo que se ha roto de manera unilateral por parte del partido de extrema derecha. «El señor Le Senne deberá ser consecuente con lo que dijo ayer Santiago Abascal, que ordenó que abandonaran los gobiernos aquí no lo había y el único cargo que ostenta Vox es la Presidencia del Parlament», ha dicho.

"Doy por hecho que la decisión de Vox de romper los acuerdos implica la renuncia a la presidencia del Parlament", ha insistido. Prohens no ha contestado si el PP forzará la salida del president de la Cámara y apoyará la propuesta de remoción que ha presentado la oposición. Sí ha descartado que la ruptura del acuerdo y el mantenimiento de Le Senne en el cargo provoque el PP decida la destitución de los cargos de Vox en el Consell.

La presidenta sí ha anunciado que a partir de ahora queda liberada del cumplimiento de los acuerdos firmados con Vox. Se mantendrá el plan piloto de elección de lengua porque ya está en marcha, así como otras medidas ya en vigor, pero el PP se abre a introducir cambios en la derogación de la ley de memoria democrática. La tramitación seguirá adelante, pero ha señalado que ya se verá cómo acaba el texto final en función de las negociaciones en el Parlament. Lo que no hará es cumplir las exigencias que incluyó Vox en el programa electoral. "Ya no tengo ningún compromiso con los puntos que no figuren en nuestro programa de Govern", ha dicho.

"No me da miedo gobernar en minoría", ha insistido Prohens. La presidenta ha señalado que el escenario de "estabilidad política" y de "cumplir con nuestra palabra" no ha cambiado y ha anunciado que seguirá gobernando para conseguir "el cambio que pidieron los ciudadanos", al margen del partido al que votaron en las elecciones. Ha recordado que cumplió su palabra de gobernar en solitario "y hoy es un día para poner en valor esta decisión".

Mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque seguiremos reponiendo con nuestro programa electoral de la misma manera que lo hemos hecho ahora, en minoría y negociando.

Cada una de las medidas aprobadas ha sido negociada con Vox, a diferencia de otras comunidades y por eso pongo en valor

El escenario de estabilidad política y de cumplir con nuestra palabra no ha cambiado.

Seguiremos gobernando por el cambio, por el que votaron. 250.000 ciudadanos para que este Govern sea la referencia de los ciudadanos que votaron cambio, de todos, al margen de a qué partido votaron.

Abro las puertas del Consolat a todos.

Los hemos hecho cumpliendo más del 50 % de los compromisos adquiridos y con negociación para que las medidas las aprobara el Parlament.

No ha sido fácil, pero hemos conseguido aprobar todas las iniciativas, pese al ruido y los recurrentes momentos de inestabilidad en el Parlament o de episodios que no merecen los ciudadanos.

El Govern ha sido un elemento de estabilidad.

El PP sumó más solo que toda la izquierda junta por lo que no había una mayoría alternativa. Después de una larga negociación con el único partido que negoció se firmó un acuerdo que nos permitía cumplir con la palabra dada y formar un gobierno en solitario.

No me da miedo gobernar en minoría, como hemos hecho hasta ahora.

Me consta que Santiago Abascal

No hago suposiciones: doy por hecho que eso se producirá.

No contemplo el escenario de que no se vaya. Aquí no había ningún gobierno para romper: había unos acuerdos y uno de los puntos del acuerdo era que Vox se quedaba con la presidencia del Parlament. Quien debería haber comparecido es Vox.

Ley de memoria.

Hay medidas ya aprobadas, que por lo tanto han de continuar, como es el plan de lengua al que se han adherido centros de manera voluntaria, y espero que se respete la libertad de los centros que se han acogido, como respeto a aquellos que no se han sumado.

Hay otras en tramitación, como la Ley de Memoria, pero he mantenido la postura del PP: es de justicia la recuperación de las víctimas y eso debe hacerse con respeto, sin uso partidista ni electoralista. Con la ley de memoria había aspectos con los que no estábamos de acuerdo. Está en tramitación y se verá que pasa. Ya veremos cómo avanza cada una de ellas. Las que figuran en el pacto y no han comenzado decaen.

El escenario aquí no ha cambiado y si yo la semana pasada no me planteaba convocar elecciones, y tengo responsabilidad de dar estabilidad y cumplir una hoja de ruta, este escenario no ha cambiado. Segurimos llevando el cambio a los ciudadanos al que algunos han renunciado. El escenario de estabilidad es el mismo de hace una semana.

Relaciones con Vox: no he hablado con ellos ni antes ni durante ni después. Durante toda esta semana nadie se ha puesto en contacto conmigo ni tan siquiera para avisarme de una posible ruptura. Esperaba que alguien me hubiera telefoneado antes.

Quien ha de constatar qué votará a ser de Vox y decir si se sumará a la oposición.

Tenemos una hoja de ruta que no traicionaremos y a partir de aquí, abiertos a negociar.

Sabemos que no sabemos nada. Parece que al Consell le han dicho que no afecta y a los ayuntamientos tampoco.

Esto nos permite centrarnos en nuestro programa de gobierno.

Cada ley se ha negociado con todos los grupos parlamentarios incluso la investidura, pero algunos quisieron poner un cordón sanitario. Había una realidad incontestable y no había mayoría alternativa. Negocié una abstención que solo aceptó Vox.

Con el techo de gasto, lo mismo.

Esta abierta a negociar, pero al hoja de ruta es el programa del PP, Lo que ni puede hacer la izquierda es obligarnos a cumplir su programa porque eso sería una traición

Somos un partido serio de estabilidad y cumplimiento del programa. No vamos a ser un elemento que genere inestabilidad en ninguna institución.

No sé si Vox sabe bien lo que ordenó ayer.

Yo represento a los ciudadanos de Balears y todos los problemas que ha habido este año han sido por problemas internos de Vox.

No pasa que como en el Govern de España, que solo han aprobado una ley de amnistía y ni siquiera han aprobado los presupuestos.

Somos un gobierno en minoría que ha dado estabilidad

Ha hablado con Feijóo y con otros presidentes

