Albert Jaume, mallorquín de 35 años de edad, falleció el pasado 1 de junio en la guerra de Ucrania. El hombre, que nació en Ibiza, pero se trasladó a vivir a Mallorca cuando era pequeño, viajó al país eslavo a principios de 2024.

«Segundo mes aquí. De la conducta de todos y cada uno de nosotros depende el destino de absolutamente todos los que habitamos la Tierra. Yo no puedo cambiar el Mundo, pero con el pedacito que me ha tocado vivir pienso marcar la diferencia, así me cueste la vida», escribió en su perfil de Instagram el pasado 18 de marzo.

Jaume, que tenía 458 seguidores en la red social, añadió en esa publicación que «no se lucha solo por defender Ucrania, se lucha para defender la libertad de la que disfrutas tú que me estás leyendo».

Bárbara Servera, hermana del fallecido, confirmó su muerte este jueves en la misma red social en la que él compartía imágenes vestido de militar y empuñando un fusil: «Hola a tod@s, soy la hermana de Albert. Perdonar que no haya puesto nada antes pero no tenía fuerzas ni para contestar. Os confirmo que el 1 de junio mi hermano nos dejó», escribió la mujer.

«Arriesgó su vida persiguiendo un sueño, y por defender algo en lo que creía, y mi único consuelo es que se fue como quería. Sé que estáis con nosotros y que nos acompañáis en nuestra pena, pero de momento no vamos a realizar ningún acto. Muchas gracias por ser parte de su vida», agregó.