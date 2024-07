El 20 % de las playas de Balears habrán desaparecido a finales de siglo. Así lo pone de manifiesto el estudio que ha elaborado el Centro Oceanográfico de Baleares. De las 870 que tienen las Islas, se estima que 185 serán devoradas por el mar de forma permanente, a no ser que se adopten medidas muy potentes a nivel mundial para frenar la contaminación, y de este modo, reducir, los efectos del cambio climático. «Con las que ya están en vigor no es suficiente, se reducen las emisiones, pero no con la rapidez necesaria. Los efectos son inevitables, pero tomar medidas reducirá los impactos. Es como si circulas con un coche directo a chocarte contra una pared. Si vas a 80 kilómetros por hora y reduces la velocidad a 40 kilómetros por hora, el impacto será más leve, pero te chocarás igualmente», expone Biel Jordá, investigador del Centro Oceanográfico de Baleares.

El citado informe también pone de manifiesto que la subida del nivel del mar, fruto del cambio climático, también tendrá consecuencias importantes en el resto de playas de las Islas, ya que el 62,18 % desaparecerán cuando haya tormentas. En este sentido, Jordá explica que «aunque estos arenales se recuperarán posteriormente, se perderá temporalmente su función de protección de la costa». Todas las playas que queden serán más pequeñas Además, todas las playas que queden, 685 si se cumplen las previsiones, se verán reducidas. En muchos casos, de forma importante; en promedio se estima que será la mitad. El investigador del Centro Oceanográfico de Baleares explica que diferentes estudios que se han publicado a nivel mundial señalan que a finales del siglo XXI el mar subirá entre 50 y 60 centímetros en el Mediterráneo y el Atlántico más próximo. «Esto tiene una repercusión muy grande en Baleares, ya que estamos acostumbrados a variaciones muy pequeñas de las mareas, por lo que las playas sufren variaciones poco significativas», señala. Sin embargo, advierte que, si se confirman las predicciones, el hecho de perder 50 ó 60 centímetros en las playas de las Islas tendrá un impacto muy relevante. El citado investigador destaca que la subida del nivel del mar cada vez se acelera más, ya que en los últimos 30 años lo ha hecho en 10 centímetros; mientras que en los próximos 76 lo hará en 50 ó 60 centímetros. Por tanto, ya estamos notando los efectos del cambio climático, aunque cada vez serán más evidentes. Jordá señala que el impacto dependerá de la forma de las playas; aunque precisa que también influyen otros factores, como lo urbanizado que esté el espacio en cuestión. Preguntado por si hay zonas de la Isla en las que podría subir más el nivel del mar que en otras, responde que no. Precisamente, lo que diferencia al estudio del Centro Oceanográfico de Baleares de otros que se han realizado es que se hace una proyección pormenorizada para las Islas, teniendo en cuenta las características específicas de cada una de sus playas. «Esto es algo que no se había hecho nunca», resalta. Lo que se hace en otros estudios globales es utilizar información genérica y de baja resolución de la costa, lo cual lleva a resultados que pueden ser muy equívocos cuando se miran los detalles. Por tanto, el elaborado por el Centro Oceánico de Baleares tiene mucho valor, ya que está centrado específicamente en el Archipiélago balear, teniendo en cuenta las múltiples variables que afectan.