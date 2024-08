El Parlament tiene 120 propuestas de los grupos –principalmente del PSIB y, en su mayoría, interpelaciones al Ejecutivo o proposiciones no de ley– pendientes de ser debatidas en el pleno. Todo ello sin contar las centenares de preguntas por escrito y solicitudes de documentación. Este año no se han celebrado sesiones extraordinarias en verano.

Algunas iniciativas pendientes se ser incluidas en el orden del día, llevan meses en espera pero la actualidad las ha devuelto al primer plano. Por ejemplo, una interpelación que el PSIB presentó el año pasado sobre política general en materia de emergencias. Es una de las 120 propuestas pendientes según información recogida en la propia Cámara con fecha del 16 de agosto..

La reforma del reglamento

El periodo ordinario de sesiones se iniciará en septiembre. El primer pleno será el día 10 aunque una semana antes se celebrará uno de carácter extraordinario para votar la propuesta de destitución del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne.

Esta propuesta de destitución, que formalmente se llama de remoción, arranca del pleno del pasado 18 de junio, cuando se tomó en consideración la propuesta de derogación de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics. Y consecuencia de ésta es una de las últimas iniciativas que se han presentado durante el mes de agosto: una enmienda a la totalidad de todos los partidos y que obligará a un nuevo debate. Aunque el grupo Popular ha anunciado no cambiará su voto favorable a derogar la norma (una iniciativa de Vox), sí está abierto a cambios. Técnicamente es complejo sin anular la derogación, según fuentes de la Cámara.

Otras de las propuestas socialistas en cola son una proposición no de ley de medidas contra la violencia machista en el ámbito digital, la relativa a las políticas LGTBI y otra para que el Govern haga uso de la ley estatal de vivienda y limite los precios del alquiler. Entre las de Més per Mallorca hay una proposición no de ley sobre la reforma del reglamento (aceptada inicialmente y en fase de enmiendas) del Parlament y una proposición no de ley para impulsar la creación de la policía autonómica.

El PP ha presentado una iniciativa sobre inmigración en la que pide al Gobierno español que convoque a la Conferencia de Presidentes. Hace tiempo que Vox tiene pendiente de incluir en el orden del día una que incomoda al PP, la referida a la creación de la Oficina Lingüística. La Mesa, cuyas últimas reuniones han sido complejas por las polémicas de su presidente, tendrá que definir en su primera reunión a qué da prioridad.