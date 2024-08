El patrón del yate que arrolló al joven Guiem Comamala regresa a Alemania

Dennis Viehof, el patrón del yate que arrolló y mató al joven Guiem Comamala en Cala Bona, ha regresado a Alemania, donde vive y trabaja como piloto de aviación, tras ser investigado por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro.

El hombre, de 34 años de edad y nacionalidad alemana, mantiene que estará a disposición de la Justicia española y que en ningún momento se dio cuenta de haber arrollado a la víctima, según explicaron ayer a este periódico fuentes de su entorno. Viehof se sacó la licencia de patrón de yate en el año 2006.

Los agentes de la Benemérita le informaron de que estaba investigado no detenido por supuestos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro el pasado miércoles, cuando compareció de forma voluntaria en la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, acompañado por su abogado, Fernando Mateas. El patrón del yate ‘La Luna’ se acogió a su derecho de no declarar por consejo de su letrado al no haber concluido aún la confección del atestado del accidente marítimo.

Dennis Viehof, según las mismas fuentes, está «consternado» por el «desgraciado accidente» en el que perdió la vida Guillem Comamala. El suceso ocurrió en torno a las diez de la noche del pasado viernes en aguas de Cala Bona cuando el joven alemán navegaba con un grupo de amigos a bordo del lujoso yate de su padre, ‘La Luna’, de casi 20 metros de eslora y bandera alemana, cuando a la altura del Cap Pinar arrolló al pequeño bote en el que Guiem Comamala pescaba con su tío y su primo.

La víctima, que murió en el acto tras ser alcanzada por las hélices, se encontraba en la zona del motor fuera borda y los dos ocupantes resultaron ilesos. «El yate iba a toda velocidad, nosotros gritamos como locos», contó muy afectado a Última Hora el tío del joven en la puerta de su domicilio al día siguiente del accidente.

El yate, que venía de Costa dels Pins, siguió su rumbo hacia el club náutico de Porto Cristo, donde tiene el amarre y quedó precintado por la Guardia Civil. El tío de Guiem Comamala aseguró a este periódico que llevaban las luces en el bote de tres metros y medio de eslora y que gracias a ellas pudo rescatar el cuerpo de su sobrino tras la colisión. Los miembros de la tripulación a los que han interrogado los investigadores de la Benemérita coincidieron en que no vieron ninguna luz ni ninguna pequeña embarcación.

Dennis Viehof está investigado por un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. Los investigadores de la Guardia Civil consideran que el patrón del lujoso yate ‘La Luna’, que arrolló a Guiem Comamala, se debería haber detenido a auxiliar a las víctimas del accidente.

Los agentes del Grupo de Homicidios tratan de averiguar a qué velocidad navegaba el barco de bandera alemana y si el pequeño bote tenía las luces reglamentarias. El tío de la víctima explicó a este periódico que el yate «no frenó en ningún momento» tras arrollarlos en Cala Bona. Ahora es un juzgado de Manacor el que se hará cargo de la instrucción.