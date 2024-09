El PP se ha abstenido este martes en el pleno extraordinario de debate y votación de la remoción del cargo del president del Parlament, Gabriel Le Senne, y esto le permite seguir en el cargo, ya que para que saliese adelante eran necesarias las tres quintas partes de la Cámara. No obstante, el portavoz parlamentario del grupo popular, Sebastià Sagreras, ha asegurado que «el pacto con Vox está roto». La sesión ha estado presidida por el diputado del PP Mauricio Rovira. Cabe recordar que el también diputado de Vox rompió una imagen de Aurora Picornell que la socialista Mercedes Garrido exponía en la Cámara autonómica, durante la toma en consideración de la Ley de Memoria de Democrática de Baleares. Tanto Garrido como Pilar Costa fueron expulsadas.

El PP no ha intervenido en el turno que tenían los grupos parlamentarios para hacerlo; únicamente lo ha hecho para fijar posición. Sagreras ha acusado al PSIB de ofrecer acuerdos falsos al PP y le ha afeado que haya pactado en la Mesa que se ha reunido previamente con Vox. En relación a lo sucedido, ha recordado que el PP lo rechazó y ha insistido en que nunca se deberían haber producido. «El president del Parlament nunca debe perder las formas». Ha subrayado que pidieron una disculpa pública y Le Senne lo hizo; también ha acusado a la oposición tensionar el ambiente.

Sagrera ha resaltado que Vox rompió los acuerdos con el PP y ha considerado que si Vox fuese coherente, Le Senne debería dejar la presidencia del Parlament. «Deberían explicar por qué han renunciado a las políticas del cambio y no al cargo». A su modo de ver, la ruptura del pacto es «una excusa de mal pagador». «El pacto está roto y el PP no tiene ningún compromiso de apoyar a Le Senne en la presidencia del Parlament». En este punto, ha anticipado que gobernarán en minoría, «como hemos hecho hasta ahora, iremos iniciativa a iniciativa y negociando», algunas con Vox y otras intentarán con la izquierda.

El popular ha indicado que se trata de una iniciativa del PSIB y «sus satélites» y ha acusado a los socialistas de no haber dimitido por la «trama de las mascarillas, con más de 4 millones de euros». También ha recriminado a la izquierda que los quieran comprar con sillas y no con iniciativas. «Nos toman por tontos», ha espetado, ya que el PP tiene más votos. «Creo que esta propuesta cae por ella misma. Está claro que los socialistas son más falsos que un duro sevillano», ha expresado y ha puesto varios ejemplos.

El PSIB ofrece sus votos al PP para elegir al president del Parlament

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha comenzado agradeciendo la asistencia de las diferentes entidades que defienden la memoria democrática en las Islas. Acto seguido ha acusado al PP de haber pactado con Vox y ha pedido respetar la dignidad de la Institución. Negueruela le ha ofrecido al PP sus votos «para recuperar la decencia, la dignidad y tener a un president del Parlament que nos represente a todos». «Estaré tremendamente orgulloso de votar a alguien del PP», ha espetado. A su modo de ver, Le Senne no es la persona adecuada para presidir la Cámara y ha argumentado que uno de los motivos es que tendrá que responder ante los tribunales. En el turno de réplica, ha indicado que «el fin no justifica los medios» y ha interpretado que Vox no ha querido pedir informes a la Cámara porque sabe que no tiene razón.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado todo el tiempo que han tardado en convocar el pleno. Además, ha denunciado que el Parlament ha estado subestimado a los intereses de la sede de Vox en Madrid. «El señor Le Senne no ha terminado de entender nunca su cargo», ha asegurado, y ha puesto como ejemplo que ha llegado a llevar a los tribunales al propio Parlament que preside. Apesteguia ha criticado los graves hechos que protagonizó el diputado de Vox cuando rompió la foto de Picornell. Durante su turno de réplica ha reiterado que está inhabilitado para presidir el Parlament y ha afeado al PP que no haya dado a conocer antes su intención de voto.

Més llama tránsfuga a Buades

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca ha llamado tránsfuga a Agustín Buades, que ha dejado el grupo parlamentario de Vox. Acto seguido, este ha pedido la palabra y ha asegurado que «yo no soy un tránsfuga porque no cambio mayorías y no me he ido de mi partido que sigue siendo Vox» y ha pedido que se retire del diario de sesiones. Rovira ha indicado que no retirará nada.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha manifestado que la celebración del pleno extraordinario «demuestra el uso partidista que hace la izquierda de las instituciones» y ha acusado a las diputadas socialistas Costa y Garrido de provocar a Le Senne «hasta que en un desafortunado gesto rasgó una fotocopia». También ha asegurado que «miraron orgullosas el vídeo» y espetaron «lo conseguimos» Para ella, todo esto es una «caza de brujas» y ha calificado de «fascismo» lo sucedido porque hubo que establecer protección para el president del Parlament y sus familiares. Además, ha acusado de violencia a Garrido y ha puesto varios ejemplos que, en su opinión, lo son.

La respuesta de Le Senne

El presidente del Parlament ha respondido de forma conjunta a todos los grupos y ha señalado que los ciudadanos esperan que se aborden otro tipo de debates en la Cámara, como el migratorio. El diputado de Vox ha recordado de forma cronológica lo sucedido en el pleno toma en consideración de la Ley de Memoria de Democrática de Baleares.

Le Senne ha asegurado que desconocía la identidad de las personas que salían en las fotos que tenían Costa y Garrido, pero empezó a recibir quejas de los diputados de PP y Vox. En este punto, ha justificado que la Mesa debe ser neutral. Posteriormente, ha indicado que acordó con Garrido y Costa que retirarían las fotos cuando terminase la intervención del diputado de Vox Sergio Rodríguez, pero posteriormente le comunicaron que no lo harían. El president del Parlament ha precisado que les advirtió que las expulsaría y ha informado que éstas le animaron a hacerlo.

El diputado de Vox ha insistido en que durante 45 minutos estuvo intentando que retirasen sus carteles, pero en el momento en el que se lo ordenó Garrido le preguntó en base a qué artículo y las llamó al orden en dos ocasiones. «La señora Garrido tomó la palabra sin haberla pedido y sin yo habérsela concedido», ha recordado. A su modo, de ver sus palabras pusieron de manifiesto que no se respetaba la neutralidad de la mesa porque realizó «una soflama partidista». En este punto, »las llamé al orden y estiré la mano para cerrar el ordenador, ningún manotazo», ha declarado. Además, ha argumentado que se había vulnerado el reglamento en varias ocasiones. «El acto de cerrar el ordenador era una medida pertinente», aunque ha reconocido que habría sido más pertinente solicitar que lo hiciesen los servicios dela Cámara.

También ha expresado su sorpresa por el hecho de que Garrido volviese a abrir el ordenador, intentó retirarlo porque «estaba sostenido sólo con algo de celo» y «a partir de este hecho han organizado un circo que han estirado durante más de dos meses y una campaña de acoso contra mí». «Han gritado a las puertas del Parlament Gabriel Le Senne puto nazi», ha recriminado, al tiempo que ha defendido que no es un fascistas.

El diputado de Vox ha resaltado que pidió perdón por lo sucedido y ha calificado de acoso y bullying lo sufrido durante este tiempo. «Mi problema no fue con Aurora Picornell, sino con Mercedes Garrido y Pilar Costa, en menor medida; y tampoco las odio», ha expresado, al tiempo que ha confesado que le molesta especialmente que lo acusen de odio. Al finalizar el discurso, la mitad de los diputados de Vox se han puesto en pie para aplaudirle, mientras que los díscolos han permanecido sentados. En el turno de réplica ha aclarado que no le molestan las fotos de las víctimas del franquismo, sino que «no se respetase la neutralidad de la Mesa». Para terminar les ha animado a pasar página.

La convocatoria del pleno extraordinario se acordó por unanimidad en la Diputación Permanente del pasado 7 de agosto, aunque con protestas de la oposición por la fecha, puesto que el pleno se celebra dos meses y medio después de la presentación del escrito de remoción y una semana antes de que comience el periodo extraordinario de sesiones.

La moción la presentaron los grupos de la oposición el pasado mes de junio tras el incidente con la foto de les 'Roges del Molinar' en un pleno, en el que Le Senne arrancó una imagen de Aurora Picornell. Cabe recordar que en medio de la tramitación de la moción, coincidió que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que su formación salía de los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas y que retiraba el apoyo parlamentario en Baleares por el reparto de inmigrantes. Al día siguiente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, manifestó que «no se entendería» que Le Senne siguiera en el cargo ya que éste resultó del acuerdo de investidura.