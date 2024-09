La historia se fusionó este viernes anoche con el presente en una suerte de cruce de dos épocas en que dirigentes y cargos de los partidos de izquierda de hace 25 años coincidieron con los de la actualidad para recordar algo que sucedió en Baleares en 1999: la primera mayoría de izquierdas después de años de gobierno de la derecha. Baleares estrenó aquel año –gracias a la suma de los partidos de izquierda pero también al apoyo de UM al cambio, una fórmula de gobierno que luego se imitó en otras comunidades autónomas y que ahora es la que define el Gobierno de Espña: la coalición.

Fueron dos horas –el tiempo que duró el acto que había sido organizado por las fundaciones vinculadas al PSIB, PSM, Esquerra Unida y Els Verds, los partidos que formaron el Govern de 1999– que transcurrieron entre la nostalgia, la mirada al presente, la mirada al futuro, la reivindicación, las confidencias las anécdotas, las imágenes (se proyectó un video) y un fondo musical que se puede resumir con el título de de la canción que acompañó a las imágenes: la famosa The times they are a changin, Los tiempos están cambiando, de Bob Dylan. Participaron unas 400 personas, entre ellas 120 que ocuparon cargos en aquel primer Govern que presidió el socialista Francesc Antich. Consellers y conselleras de aquel primer Govern y de quienes luego se incorporaron debido a algunas remodelaciones, ocuparon la primera fila de las sillas.

En nombre de esos gobiernos, y para reivindicar su gestión y aportar algunas claves, intervinieron de manera presencial (también hubo otras, de quienes no pudieron acudir al acto, que había sido organizado por las fundaciones vinculadas a los partidos) Margalida Rosselló, que fue consellera de Medi Ambient por Els Verds; Pere Sampol –vicepresidente y dirigente del PSM, partido que años después dio orgen a Més– ; Manuel Cámara (histórico del PC y único senador de ese partido por Baleares), que leyó una carta de Eberhard Grosske (conseller de Treball y dirigente de EU en esa época, no no pudo acudir por motivos de salud) y Francesc Antich, que (también con salud delicada) dejó que su hijo Tomeu leyera lo que había escrito. Entre quienes enviaron mensajes de video hay que iccluir al ex presidente Zapatero, quien dijo que «el Pacte de Progrés de Baleares supuso un antes y un después» no sólo en la historia de las Islas sino en la del modo de entender la política. También dejó oír su voz, entre otros, Gaspar Llamazares, que en 1999 dirigía IU.

El presentador del acto, que daba paso a quienes intervenían, también recordó algunos hechos, fue el periodista Tino Martínez que estuvo en el equipo de Comunicación de Antich. La presidenta del Congreso, Francina Armengol –que dos después también presidiría el Govern– no intervino pero si expresó a su llegada la emoción que sentía «ante el recuerdo de los hombres y de las mujeres que hicieron posible ese tiempo de esperanza que supuso el Pacte y que luego se ha extendido».

Manuel Cámara, histórico del Partido Comunista y único senador de ese partido por Baleares, saluda a Francina Armengol.

Margalida Rosselló, primera en intervenir, recordó que aunque antes de 1999 hubo un gobierno de coalición en el Consell, el de Baleares fue el primero en toda España donde participaron Els Verds. «Por primera vez en la historia, estuvo presente en un gobierno el ecologismo político y eso marcó la deiferencia», aseguró pare recordar que algunas medidas que se plantearon entonces han continuado después, que se abrieron caminos que nunca se habían atravesado antes y que ahora de lo que se trata es de avanzar. «No podemos esperar otros 25 años para alcanzar el cambio profundo del modelo de crecimiento de Baleares». Aludió a la ecotasa, gran medida de aquel primer Govern También lo hizo Pere Sampol, que desde la vicepresidencia llevó el área de comercio y de industria y gestionó fondos europeos.

Sampol, que explicó que había traído unas notas pero que había olvidado las gafas, tiró de memoria y recordó que nada más llegar al cargo tuvo que enfrentarse a mentira, «que hoy llamaríamos fake News». Afirmó que una periodista le dijo que «todos buscamos el titular ‘El Pacte se rompe’» y afirmó que «se optó por centrarse en el ruido en vez de valorar lo que se hizo entonces». Fue duró con los poderes económicos y los hoteleros por las campañas en contra de la ecotasa. Negó que la izquierda no supiera gestionar la economía y aseguró «En 4 años las exportaciones subieron un 300 por cien». «Han pasado 25 años y podemos decir con orgullo que proyectos por los que nos criticaban hoy se mantienen».

Cámara leyó lo que había escrito Grooske, entre otras cosas que «la unidad de la izquierda fue posible entonces y tiene que ser posible ahora». Y también añadió otras cuestiones de su cosecha pero compartidas por la izquierda en general. Dijo ‘Viva la lucha del pueblo palestino» y añadió, «Fuimos capaces de lograr la unidad de la izquierda y el futuro sigue pasando por la unidad de la izquierda».

Antich insistió mucho en la idea de que la libertad, la sanidad, la educación y la socialdemocracia son el mejor antídoto contra los populismos y la extremaderecha». Leyó su hijo pero las miradas eran para Antich.

El ex president Antich leyendo la ‘glossa’ en la que resumió la labor del Govern mientras su hijo Tomeu le sostiene el micrófono. Sampol, a la izquierda. Armengol aplaude.

La emoción alcanzó el punto máximo al final del acto. Antich y sus consellers y conselleras se volvieron al público y recibieron un prolongadísimo apoyo mientras asomaban lágrimas que se mezclaban con las sonrisas.