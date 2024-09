Vivienda y financiación deberían ser – además de aclarar con qué mayorías sacará los Presupuestos y cuáles serán sus prioridades para 2025– dos de las cuestiones sobre las que tendría que aportar «respuestas» la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su primer debate de política general, el que se iniciará el martes en el Parlament. El debate quedó convocado en la Junta de Portavoces de la Cámara.

El PSIB y Més per Mallorca han censurado este miércoles que el vicepresidente y conseller d’Economia, Antoni Costa, renuncie , a dos posibilidades que se abren a las comunidades autónomas de cara a negociar una propuesta de financiación: la quita o condonación de la deuda y la posibilidad de gestionar parte de los impuestos estatales. Así lo anunció, además de mostrarse en desacuerdo con la fórmula del concierto económico el martes en respuesta a una interpelación de Més per Menorca.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recordado que el Partido Popular defendía el concierto económico y que el Parlament votó por unanimidad una propuesta de reforma del Estatut que lo contemplaba. Aunque luego esta posibilidad no se concretó cuando la propuesta llegó al Congreso. Para el socialista Iago Negueruela «así no se puede empezar a negociar una nueva financiación, diciendo que no quieren que le condonen la deuda».

Ambos partidos esperan mayor concreción ante el debate. En este asunto y, también en vivienda. Es la principal preocupación de la ciudadanía. «Al parecer –dijo Negueruela– la presidenta Prohens está a punto de entregar las primeras llaves e irá a inaugurar las VPO que dejó el Govern anterior». Y añadió: «Se lo ha encontrado todo hecho». También la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, y el de Més per Menorca, Josep Castells, mostraron su inquietud ante la tardanza en que se concreten las propuestas. El conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, dijo el martes que la semana próxima se concretarían algunas actuaciones y que «todo lleva su tiempo».



Gestión de los fondos europeos

No será la próxima semana, pues la sesión es monográfica, pero el PSIB y Més per Mallorca seguirán tirando del hilo de la gestión de los fondos europeos. El Govern ha admitido que ha renunciado a 16,5 millones de euros. La mayoría correspondientes a programas del SOIB y de formación provisional. Cinco millones estaban ya fuera de programa, y no era posible ejecutarlos, por decisión del Govern anterior.

«Eso no lo negamos, pero no es lo mismo devolver fondos porque no se habían ejecutado después de las convocatorias a renunciar a ellos», dijo Negueruela. Balears estuvo en cabeza en la ejecución de los fondos. El Ejecutivo actual ha informado que se han ejecutado al 50%.