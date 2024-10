La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que subirá la ecotasa durante los meses de verano, junio, julio y agosto, para controlar los flujos turísticos durante este tiempo. Será una de las medidas que se incluirán en el decreto ley de medidas urgentes que se aprobará en febrero. La presidenta ha anunciado que el impuesto bajará en los meses de diciembre, enero y febrero para ayudar a la desestacionalización. Prohens ha hecho el anuncio durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el que además ha anunciado que los residentes se la podrán desgravar en el IRPF, por lo tanto, no la pagarán.

La presidenta no ha dado detalles de cuánto subirá el impuesto, una medida que se estaba planteando en las filas del PP desde hace días. De forma simultánea, el Govern busca fórmulas para que los residentes no la paguen. Ultima Hora ya adelantó este lunes que responsables del PP defendían una subida del impuesto que, en todo caso, no se hará en el proyecto de Presupuestos, sino en una ley específica que se aprobará a principios de año. También que el Govern exploraba vías para que los residentes no la paguen, como pasará finalmente.

La presidenta ha anunciado, además, que, cuando se levante la moratoria de nuevas plazas turísticas, el Govern tiene la intención de prohibir el alquiler turístico en todas las viviendas plurifamiliares. También ha comunicado una subida en el canon de agua para los grandes consumidores, es decir, a los hoteleros. También ha informado que, en paralelo, bajará el canon a los pequeños consumidores. La presidenta ha dicho que las medidas contra la saturación también deben pasar por la preservación de los recursos hídricos.