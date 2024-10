El exconseller de Turismo, Iago Negueruela, ha felicitado este martes al PP y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por reconocer que existe un problema de masificación turística en las islas y porque finalmente está a favor de la ecotasa, aunque «solo llega 23 años tarde». El Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) es un gravamen que la sociedad balear aceptó hace «mucho tiempo» y ahora el PP también lo asume, por lo que Negueruela le ha dado la «bienvenida» a Prohens.

Con ocasión de una pregunta de control al Govern en el pleno de este martes, Negueruela ha echado en cara a la presidenta que no concrete si, entre sus medidas para reducir la masificación, reducirá el actual número de viviendas plurifamiliares de alquiler turístico no renovando sus actuales licencias, a lo que Prohens no ha ofrecido una respuesta concreta. La presidenta le ha respondido que «8 años» gobernó en Baleares el Ejecutivo de Francina Armengol y no aprobó ni una medida para frenar la presión turística sobre Baleares.

Además, le ha recordado que, en realidad, durante el gobierno socialista la ecotasa era una «ecofalsa» porque el dinero recaudado no se destinaba a fines medioambientales, sino a hacer frente a diversas necesidades financieras. «Usted imponía medidas, yo propongo», ha subrayado Prohens porque sus iniciativas, como subir el precio de ecotasa en junio, julio y agosto, serán analizadas en el seno del 'Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de las Islas Baleares'. «Me han votado para cambiar las cosas, le guste o no», ha dicho la presidenta balear a Negueruela, que le ha acusado de emplear un «tono faltón» durante su intervención, lo que Prohens ha negado.