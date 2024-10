La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado este viernes que las conversaciones desveladas en el último informe de la UCO presentado al juez del caso Koldo «corroboran» lo que ella dijo en su momento.

Preguntada por si esa conversación con Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, puede hacerle daño políticamente ha señalado que no. «Para nada», ha agregado. En declaraciones a los medios antes de asistir a un acto sobre el aniversario de la Unión Militar Democrática, ha remarcado que espera que la justicia llegue hasta el final. «Como he dicho siempre, si algo detesto y contra lo que he luchado siempre en mi vida es contra la corrupción política», ha apuntado.

Las conversaciones y mensajes desvelados en el último informe de la UCO presentado al juez del caso Koldo revelan la relación cercana del exasesor de Ábalos con Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y con la presidenta del Congreso.

«Vale cariño, te mantengo informada», de esta forma se despedía Koldo de Armengol cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.

En su comparecencia el pasado mes de mayo en la Comisión del Congreso que investigó presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, Armengol admitió que habló con Ábalos y con otros ministros para afrontar la crisis del covid y no descartó que pudiera haber hablado también con Koldo García, aunque negó tajantemente que lo hiciera para realizar un contrato con Soluciones de Gestión.

Fuentes de la Presidencia del Congreso han subrayado que el informe de la UCO permite corroborar lo que la expresidenta del Gobierno balear dijo en las comparecencias, que nunca participó en contratar nada y que todas las propuestas que recibía el Govern se trasladaban a Salut para que las valorara técnicamente. En concreto, esta propuesta de PCR en aeropuertos de Baleares, por lo que ha dicho ahora la que fuera su consejera de Salud, no llegó a ningún sitio; nunca se contrató, han recalcado las citadas fuentes.