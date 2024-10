Vox descarta abstenerse aunque se avalaría igual el techo de gasto

O sí o no. Aunque Vox ha estado valorando la posibilidad y las consecuencias que eso tendría en la votación del techo de gasto, ha rechazado la posibilidad de abstenerse. Al menos así se ha hecho llegar a este diario después de que, este viernes, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, afirmará que el objetivo de la negociación con Vox era obtener su aprobación sin aclarar si se conformaría con una abstención.

La abstención sería suficiente ya que toda la izquierda junta no supera en votos a los del PP (25 escaños), el representante de Formentera y el exdiputado de Vox Fancisco José Cardona. Agustín Buades, el otro exdiputado de Vox que como Cardona es ahora no adscrito, indicó que ya se ha reunido con Costa y le ha explicado su posición. Buades dijo este viernes que no siempre ha votado en todas las cuestiones igual que Vox.

Buades estuvo este viernes en Madrid junto con sus compañeros de partido Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, que siguen en Vox. Fue Agustín Buades quien informó de este desplazamiento a través de su cuenta de X, aunque limitándose a publicar una fotografía frente al Congreso y referida a la asociación Avanza en Libertad, que en alguna ocasión han empleado para criticar decisiones de Vox. El motivo, luego se aclaró, fue acudir a uno de los eventos del grupo, similar al suyo, pero de ámbito estatal, que lidera otro crítico con Vox, Iván Espinosa de los Monteros que, igual que Rocío Monasterio (su esposa) dejó el partido.

Por la mañana, en su comparecencia tras el Consell de Govern, Antoni Costa, dijo que «hay buenas perspectivas» para lograr el apoyo de Vox el próximo martes, y también de cara a la aprobación definitiva de las cuentas autonómicas a final de diciembre en la Cámara legislativa.

La negociación «está abierta». Vox ha vinculado el «sí» a los Presupuestos con el apoyo a las medidas que se pactaron en el acuerdo que la dirección estatal dio por roto en junio pasado. Una de estas medidas es que se apruebe el veto parental a algunas actividades de la escuela que el partido ultra considera «ideológicas», a la creación de una oficina de lengua y a medidas relacionadas con la inmigración. «Vamos por buen camino y se está negociando», indicó Costa sin querer entrar en detalle.