El conflicto de Oriente Medio, que este mes de octubre ha cumplido un año y cada vez se está complicando más, no ha encarecido tanto los combustibles como en otras ocasiones. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, explica que los precios están experimentando variaciones de unos 5 céntimos por litro, pero no han superado los 2 euros como sucedió con comenzó la guerra en Ucrania; este pasado 17 de octubre la gasolina se vendía en Mallorca a 1,61 euros el litro. Cabe recordar que en 2022, el Gobierno que decidió aprobar una bonificación de 20 céntimos por litro para que los consumidores, especialmente los transportistas, pudiesen asumir las subidas.

Mayans precisa que esta semana se ha producido una subida del precio de los carburantes, pero destaca que llevaba todo el mes de septiembre a la baja. «La incertidumbre es máxima, no sabemos cómo va a evolucionar el valor de los carburantes. Lo único que podemos asegurar es que, hasta la fecha, no se han disparado como cuando se han producido otros conflictos», señala.

No obstante, insiste en que puede pasar cualquier cosa, ya que los principales productores de petróleo que abastecen a España tienen situaciones muy complicadas. «Rusia es uno de los principales mercados de petróleo del mundo y la invasión a Ucrania disparó los precios por encima de los 2 euros el litros; aunque no han logrado alcanzar la paz, los carburantes se han abaratado. Otros de nuestros principales mercados están en Oriente Medio, donde la situación cada vez se tensa más, y no sabemos hasta dónde podrá llegar», analiza.

«Mientras más caro están los carburantes, menos vendemos»

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares expone que «mientras más caro están los carburantes, menos vendemos ya que los clientes recortan el consumo para reducir los gastos. Por tanto, nosotros somos los principales interesados en que no se suban los precios». En este punto, insiste en dejar claro que el margen de beneficios no aumenta porque vendan más caro los carburantes. «Por litro ganamos entre 10 y 12 céntimos. Nosotros no ganamos nada cuando los precios se disparan, al contrario, perdemos porque bajan las ventas», resalta.