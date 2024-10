El pleno del Parlament ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos excepto Vox, instar al Govern a velar por la defensa, el fomento y la promoción del catalán, así como a no aprobar medidas que supongan un retroceso para la lengua catalana.

Así, la Cámara ha aprobado varios puntos de una proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca, entre ellos, instar al Ejecutivo balear a redactar planes de acogida para la población recién llegada, tanto en edad escolar como adulta, que incluyan itinerarios y recursos para el aprendizaje del catalán, y a llevar a cabo formación lingüística para diferentes colectivos profesionales que tienen contacto directo con la población.

También se ha solicitado al Govern que lleve a cabo campañas de sensibilización y de fomento del uso del catalán que «compensen los efectos negativos de la conflictivización de la lengua y ayuden a crear un contexto favorable a la defensa del catalán». Otro de los puntos aprobados es pedir al Ejecutivo que diseñe actuaciones específicas para la población joven que contribuyan a traducir la competencia lingüística en catalán en uso, especialmente a través del ocio y el deporte, y, por último, a realizar una nueva encuesta sociolingüística que ofrezca información actualizada de la situación de la lengua catalana en Baleares.

No obstante, con los votos en contra de PP y Vox, el pleno ha rechazado revocar «las medidas regresivas contra el catalán ejecutadas durante el año anterior», considerando que las políticas aprobadas «nunca han sido regresivas», según ha dicho la diputada 'popular' Isabel Curto. Igualmente, se ha rechazado instar al Govern a mejorar el marco normativo sectorial favorable al uso de la lengua propia de Baleares y al respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, así como aplicar como toca el decreto de mínimos en los centros educativos y evaluar con pruebas de diagnóstico periódicas de competencia, especialmente oral, en lengua catalana de los alumnos que finalizan Primaria y Secundaria.

Además, la Cámara ha rechazado, con los votos en contra de Vox y la abstención del PP, rechazar la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística e instar a utilizar los 750.000 euros previstos para su creación en políticas «útiles y necesarias» para la ciudadanía. Por otro lado, se ha rechazado incorporar la sostenibilidad lingüística y cultural en la mesa por el Pacto político y social por la sostenibilidad. Sobre esta cuestión, la diputada 'popular' ha asegurado que «ya forma parte» de la mesa de patrimonio. Por último, el pleno del Parlament ha rechazado instar al Govern a llevar a cabo un programa integral de dinamización lingüística en colegios y barrios.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, encargada de defender la PNL, ha remarcado que la convivencia y la pluralidad lingüística son «una riqueza» y «nunca tendrían que ser una amenaza», indicando que el panorama lingüístico actual va «en detrimento» de la lengua catalana. El diputado del PSIB Àlex Pitaluga ha coincidido con MÉS per Mallorca en la necesidad de incentivar el uso del catalán y de revocar medidas «regresivas» aprobadas por PP y Vox.

En esta línea, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha señalado la necesidad de poner encima de la mesa un programa de defensa del patrimonio. Por su parte, la diputada 'popular' ha defendido que ni la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni ningún miembro del Ejecutivo no tienen «el objetivo de denigrar y hacer desaparecer lengua propia», sino que «luchan para que no sea así». Por otro lado, la diputada de Vox María José Verdú, cuya formación ha votado en contra de todos los puntos, ha mostrado su rechazo a la PNL, considerando que «esconde una vez más la intención de imponer el catalán por encima de la lengua común de todos los españoles».