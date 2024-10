Las aplicaciones de citas, el cambio en la manera de relacionarse o el desuso del preservativo son algunos de los motivos que podrían explicar el incremento desmesurado y generalizado de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) a nivel global, a nivel Estatal y también en la autonomía. Baleares es la segunda comunidad con más casos de sífilis del país con 34 positivos por cada 100.000 habitantes aunque queda lejos del primer lugar en el podio que es para Canarias con una tasa de 56. La media estatal se sitúa en 22,62 infecciones por cada 100.00 habitantes cuando hace una década era de 8, y donde menos circula la sífilis es en La Rioja (2,17).

Esta enfermedad es una infección causada por bacterias que, en la mayoría de las ocasiones, se transmite por contacto sexual. La sífilis se manifiesta con una llaga en los genitales, el recto o la boca y se transmite de una persona a otra a través del contacto directo con estas llagas.

Según el informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España de 2023, la tendencia creciente de la infección gonococia y de la sífilis, observada a partir del inicio de la década de 2000, se mantiene y en todos los casos se observa una mayor afectación en hombres que en mujeres.

Y si bien en Baleares despunta la sífilis, los casos de infección gonocócica a pesar de ser muchos (con una tasa de 56,45 por cada 100.000 personas) tienen una tasa por debajo de la media estatal de 71,54.

La gonorrea es una infección de transmisión sexual frecuente causada por una bacteria que, por lo general, se propaga también a través de las relaciones sexuales vaginales, orales o anales. Esta enfermedad se puede tratar y curar con antibióticos.

Preocupación

En todas las series de datos presentadas en este informe hay un notable descenso de casos en 2020 que se atribuye al confinamiento por la pandemia de COVID y a una época de fuerte restricción de los contactos sociales. Sin embargo, las infecciones de transmisión sexual se han convertido en un problema importante de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz.

En caso de no detectar a tiempo estas enfermedades no sólo se siguen propagando, sino que pueden producir infertilidad, sobre todo entre la población más joven que es donde hay más diagnósticos. Una buena manera de prevenir los contagios es, por un lado descubriendo los falsos mitos entorno a ellas, y por otro con educación sexual y campañas informativas. Y es que, aseguran los expertos, no sólo es necesario usar siempre el preservativo, hay que mejorar el acceso a las pruebas diagnósticas y también hay que llevar una vida saludable.