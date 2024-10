El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, tiene que devolver entre 1.000 y 10.000 euros a unos 20.000 jubilados de Baleares. El secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Baleares, Pedro Berruezo, explica que los beneficiarios son los pensionistas que cotizaron antes de 1979 a través de una mutualidad, ya que lo han hecho dos veces.

«La razón de poder solicitar estas desgravaciones deriva de que ya en el pasado tributaron por las aportaciones pagadas a las mutualidades y, por ello, no tienen que volver a pagar impuestos Hacienda por la parte de su pensión generada por esta vía», argumenta Berruezo. Además, de las cantidades que pagaron en su día, la Agencia Tributaria les tendrá que aportar los intereses generados desde entonces.

El secretario general de Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en de Baleares precisa que los afectados sólo podrán reclamar las cantidades ingresadas de más por la Agencia Tributaria durante los últimos cuatro ejercicio, puesto que han sido gravados con una doble imposición por el mismo concepto; los años anteriores ya han prescrito. Por tanto, actualmente sólo se pueden solicitar desde 2020 en adelante.

Aún quedan jubilados por reclamar

Berruezo señala que gran parte de los jubilados de las Islas que tienen derecho a esta reclamación ya lo han hecho, aunque detalla que aún faltan por tramitarla un 30 %, aproximadamente. En este sentido, los anima a rellenar el formulario habilitado en la web de la Agencia Tributaria o acudir a los servicios de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Baleares en UGT.

El citado sindicalista resalta que hay afectados en todos los sectores, ya que antes de 1979 era habitual pagar a una mutua. Por ello, sugiere a los jubilados de las Islas que revisen si en algún momento de su carrera profesional han pagado mutualidades, ya que de ser así habría tributado doblemente y ahora pueden reclamarlo.

No obstante, desde la Agencia Tributaria precisado que desde 2023, en la mayoría de los casos, el cálculo ya aparecerá en Renta Web y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración. Para aquellos casos en los que la AEAT no cuente con información suficiente, no podrá ofrecer la estimación en los datos fiscales, pero para solicitar el ajuste será suficiente con presentar el mismo formulario utilizado para los años anteriores.

Esta medida está motivada por una sentencia del Tribunal Supremo, que dio la razón a extrabajadores del sector bancario que reclamaba el IRPF abonado de más a las mutualidades. No obstante, posteriormente hubo otras sentencias y se ha sentado jurisprudencia, por lo que es de aplicación al resto de profesiones que aplicaron este sistema de pago del IRPF. Ante esta situación, la Agencia Tributaria ha decidido habilitar un formulario para que todos los afectados pueden realizar este trámite de forma rápida y sencilla.